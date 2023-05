Ιταλία: Δυο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στην Ιταλία, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Ρώμη, νεκροί είναι δυο ηλικιωμένοι που κατοικούσαν σε αγροικίες, ενώ οι αγνοούμενοι είναι στην περιφέρεια της πόλης Φορλί.

Situazione drammatica in #Romagna e nelle #Marche per la nuova ondata di #maltempo : allagamenti, fiumi esondati, circolazione difficile. E un migliaio di persone costrette a lasciare le proprie case, spesso con l'aiuto dei vigili del fuoco pic.twitter.com/zWlu97Gl3q

Μεγάλο μέρος της Εμίλια Ρομάνια έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και παραπόταμων. Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023