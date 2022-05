O νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης, περιόδευσε στη βόρεια Ελλάδα –διπλωματία και τουρισμός ένα πράγμα και το απέδειξε ότι το κάνει καλά. Οι Σαλονικιοί και οι πέριξ της φτωχομάνας πρέπει να τον λάτρεψαν – κι ας είναι η έδρα του δίπλα στο «κράτος των Αθηνών».

Πήγε, για παράδειγμα, ο κ. Τσούνης στη Χαλκιδική και απεφάνθη ότι «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει».

Now I know what they mean by, «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει!» The perfect way to cap off my first visit to Thessaloniki and northern Greece. Can’t wait to come back! pic.twitter.com/HJ33twCQLw

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 29, 2022