Για όσους είχαν αγωνία, να πούμε ότι η Ελενα Ακρίτα ζήτησε τελικά συγγνώμη από τον Κώστα Μπακογιάννη, που τον κορόιδευε για τον εμβολιασμό του το περασμένο Σάββατο (βλέπε χθεσινή Βαβέλ, εδώ).

Βέβαια, έπρεπε να περάσουν 48 ώρες και να την κράξει το σύμπαν, καθότι, προσθέτοντας νερό στον μύλο των εγχώριων θεωριών συνωμοσίας για τα εμβόλια, ανακάλυψε… καπάκι στη σύριγγα με την οποία εμβολιάστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, αλλά ας είναι. Better late than never, που λένε και στην πατρίδα μας.

Και πάλι, βέβαια, η «ειλικρινής συγγνώμη» της έχει αμπαλαριστεί με ένα παιχνιδιάρικο διφορούμενο ύφος, αλλά ας το αποδώσουμε στις παρενέργειες του εμβολίου.