Ισπανία: Μυστήριο με «εξαφάνιση» πίνακα του Πικάσο

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την εξαφάνιση ενός μικρού πίνακα του Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ, με την ισπανική αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ο πίνακας εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη σε μια έκθεση στη Γρανάδα, στη νότια Ισπανία. Το έργο με τίτλο «Naturaleza muerta con guitarra» (Νεκρή φύση με κιθάρα) επρόκειτο να παρουσιαστεί σε μια νέα έκθεση στο ίδρυμα «CajaGranada», η οποία άνοιξε την περασμένη εβδομάδα.

🔴 La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso cuando era trasladado de Madrid a Granada para ser mostrado en una exposición https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/Klg5GKxbUL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 16, 2025

Ο διάσημος ισπανός ζωγράφος δημιούργησε τον πίνακα το 1919 και έχει διαστάσεις 12,7 Χ 9,8 εκ. Ανήκει σε ιδιώτη που συλλέγει έργα τέχνης στην ισπανική πρωτεύουσα και αναμενόταν ως μέρος μιας αποστολής δανεικών εκθεμάτων που έφτασαν με βαν από τη Μαδρίτη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Το ίδρυμα δήλωσε πως το βαν έφτασε στις 10 το πρωί εκείνης της ημέρας και ακολούθησε έλεγχος του περιεχομένου του. Παρότι όμως ορισμένα από τα προσεκτικά συσκευασμένα έργα δεν ήταν σωστά αριθμημένα –καθιστώντας αδύνατο έναν «ενδελεχή έλεγχο»– η παράδοση υπογράφηκε και το βαν συνέχισε τον δρόμο του.

Την επόμενη Δευτέρα (06/10) το προσωπικό έβγαλε από τις συσκευασίες τα κομμάτια, τα οποία βρίσκονταν υπό την επίβλεψη καμερών καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο.

«Μόλις ολοκληρώθηκε το ξεπακετάρισμα […] τα έργα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας εκθέσεων», ανέφερε το ίδρυμα σε σχετική ανακοίνωσή του. «Το πρωί εκείνης της ημέρας ο επιμελητής της έκθεσης και ο επικεφαλής εκθεμάτων του ιδρύματος παρατήρησαν ότι ένα έργο έλειπε». Επρόκειτο για τον μικρό πίνακα του Πικάσο.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι δήλωσε την εξαφάνιση του πίνακα στην εθνική αστυνομία, και προσθέτει: «Είμαστε επίσης στη διάθεση όσων ερευνούν, και πιστεύουμε απόλυτα ότι η υπόθεση θα εξιχνιαστεί όπως πρέπει».

