Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο Ρέικιανες

Λάβα και ηφαιστειακό υλικό εκτοξεύονται σε ύψος 100 μέτρων, από το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της νοτιοδυτικής Ισλανδίας, όπου ξεκίνησε η αναμενόμενη έκρηξη, το βράδυ της Δευτέρας.

Γύρω στις εννέα το βράδυ (τοπική ώρα), είχαν σημειωθεί απανωτές σεισμικές δονήσεις, προειδοποιώντας για την έκρηξη, που ξεκίνησε στις 22:17.

Η περιοχή βρίσκεται νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, Ρέικιαβικ, στην οποία έχουν σημειωθεί παρόμοιες εκρήξεις στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ισλανδικών αρχών, το εκτιμώμενο μήκος της ρωγμής είναι 3,5 χιλιόμετρα, ενώ η ροή της λάβας ανέρχεται στα 100-200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο και κατευθύνεται προς την γειτονική πόλη Γκρίνταβικ.

Οι ισλανδικές αρχές έχουν προχωρήσει από τον Νοέμβριο στην προληπτική εκκένωση του Γκρίνταβικ, με πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Τότε, είχαν σημειωθεί περισσότεροι από 1.000 σεισμοί σε ένα 24ωρο, προειδοποιώντας για την επερχόμενη έκρηξη.

❗🌋🇮🇸 – #BREAKING: The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 19, 2023