ΗΠΑ εναντίον Χούθι: Επιδρομές στην Υεμένη, με το βλέμμα στο Ιράν

Πόλεμο στους Χούθι της Υεμένης κήρυξε ο αμερικανός πρόεδρος.

Διέταξε τον στρατό να εξαπολύσει σφοδρή επιδρομή από αέρος. Ηδη διεθνή Μέσα αναφέρουν πάνω από 30 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, μεταδίδοντας ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη αμερικανική επιχείρηση στην περιοχή από τότε που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social: «Διέταξα τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύσει αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική δράση κατά των τρομοκρατών Χούθι στην Υεμένη. Εχουν εξαπολύσει μια αδυσώπητη εκστρατεία πειρατείας, βίας και τρομοκρατίας εναντίον αμερικανικών και άλλων πλοίων, αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η απάντηση του Τζο Μπάιντεν ήταν αξιοθρήνητα αδύναμη, οπότε οι αχαλίνωτοι Χούθι απλά συνέχισαν. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ένα εμπορικό πλοίο υπό αμερικανική σημαία διέπλευσε με ασφάλεια τη διώρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα ή τον Κόλπο του Άντεν. Το τελευταίο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, πριν από τέσσερις μήνες, δέχθηκε πάνω από δώδεκα επιθέσεις από τους Χούθι. Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι κακοποιοί των Χούθι έχουν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και έχουν βάλει στο στόχαστρο τα στρατεύματα και τους συμμάχους μας. Αυτές οι αδυσώπητες επιθέσεις έχουν κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία πολλά δισ. δολάρια, ενώ, ταυτόχρονα, έχουν θέσει σε κίνδυνο αθώες ζωές.

Η επίθεση των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα γίνει ανεκτή. Θα χρησιμοποιήσουμε συντριπτική θανατηφόρα δύναμη μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας. Οι Χούθι έχουν αποκλείσει τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες πλωτές οδούς του κόσμου, σταματώντας τεράστια τμήματα του παγκόσμιου εμπορίου και επιτιθέμενοι στη βασική αρχή της Ελευθερίας της Ναυσιπλοΐας από την οποία εξαρτάται το διεθνές εμπόριο».

Ο Τραμπ απαιτεί από τους Χούθι να αποσυρθούν άμεσα από την Ερυθρά Θάλασσα: «Ο χρόνος σας τελείωσε. Σταματήστε τις επιθέσεις σήμερα. Διαφορετικά η κόλαση θα πέσει επάνω σας», έγραψε.

Εστειλε όμως και μήνυμα προς το Ιράν, ζητώντας να σταματήσει η υποστήριξη των Χούθι: «Μην απειλείτε τις παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, τον αμερικανικό λαό και τον πρόεδρό του, ο οποίος έχει λάβει μία από τις μεγαλύτερες εντολές στην προεδρική Ιστορία. Αν το κάνετε, ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί η Αμερική θα σας καταστήσει πλήρως υπόλογους και, δεν θα είμαστε ευγενικοί σε αυτό!».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγκτσι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμία εξουσία να υπαγορεύει την εξωτερική πολιτική του Ιράν.

«Τερματίστε την υποστήριξη στην ισραηλινή γενοκτονία και τρομοκρατία. Σταματήστε τη δολοφονία του λαού της Υεμένης», ανέφερε στο Χ την Κυριακή.

The United States Government has no authority, or business, dictating Iranian foreign policy.

That era ended in 1979.

Biden was last year bamboozled into HANDING OVER UNPRECEDENTED 23 BILLION DOLLARS TO A GENOCIDAL REGIME. More than 60,000 Palestinians killed and the world…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2025