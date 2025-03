Ζελένσκι: «Περίπλοκο» το ζήτημα των εδαφών – Το μήνυμα της ΕΕ στον Πούτιν

Το ζήτημα των εδαφών στον πόλεμο με τη Ρωσία είναι «περίπλοκο» και πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά σε μεταγενέστερο στάδιο τόνισε το Σάββατο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει γνώση του ακριβούς περιεχομένου των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ αμερικανών και ρώσων αξιωματούχων στη Μόσχα.

Κάλεσε, επίσης, τους συμμάχους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας στρατιωτικής δύναμης στο ουκρανικό έδαφος.

«Η δύναμη αυτή πρέπει να εγκατασταθεί στο ουκρανικό έδαφος», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με φωτογραφία από τη βιντεοκλήση με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καθώς και με άλλους ευρωπαίους ηγέτες και συμμάχους.

I addressed the meeting of European leaders stating that the path to peace must begin unconditionally. And if Russia doesn’t want this, then strong pressure must be applied until they do. Moscow understands one language. pic.twitter.com/4RewM39OJp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2025