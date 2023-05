Interpol: Ζητεί τη βοήθεια του κοινού για να ταυτοποιήσει 22 νεκρές γυναίκες

Η Interpol ανακοίνωσε την Τετάρτη πως αρχίζει για πρώτη φορά μια εκστρατεία για να τη βοηθήσει το ευρύ κοινό να ταυτοποιήσει τα πτώματα 22 γυναικών, τα οποία έχουν βρεθεί τα τελευταία 47 χρόνια στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία και να προχωρήσουν οι έρευνες σε αυτές τις «παγωμένες υποθέσεις».

Τα πτώματα δεν έχει καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθούν από τις εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες, «εν μέρει» επειδή αυτές οι γυναίκες δεν κατάγονταν από τις εν λόγω χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Interpol.

Το παλιότερο πτώμα είχε βρεθεί σε χώρο στάθμευσης αυτοκινητοδρόμου τον Οκτώβριο του 1976 στην Ολλανδία και το πιο πρόσφατο σε ένα κοινοτικό πάρκο τον Αύγουστο του 2019 στο Βέλγιο.

«Είναι πιθανό τα πτώματα να είχαν μεταφερθεί σε αυτά τα σημεία ώστε να είναι πιο δύσκολη εγκληματολογική έρευνα», υπογραμμίζει επίσης σε ανακοίνωσή της η διεθνής οργάνωση αστυνομικής συνεργασίας.

Η Interpol δημοσιοποίησε στο site της και στα social media επιλεγμένες πληροφορίες, οι οποίες ήταν μέχρι τώρα «για εσωτερική χρήση» και περιέχονταν στις λεγόμενες «μαύρες αγγελίες» της, που είναι αφιερωμένες στην ταυτοποίηση ανθρώπινων λειψάνων.

Για καθένα από τα 22 θύματα έχει δοθεί επίσης στη δημοσιότητα μια φωτογραφία, η οποία θα βασίζεται σε τεχνολογίες ανασύστασης προσώπου, και στοιχεία για τον τόπο και την ημερομηνία που ανακαλύφθηκε το πτώμα, τα προσωπικά αντικείμενά του, τα ρούχα και το πλαίσιο.

We are looking for names 🔑

The names of 22 women, victims of murder.

They are someone's friend, sister, cousin, daughter or mother. And they matter.

Details: https://t.co/PrrSg3ahrg pic.twitter.com/vNXXcFAGu0

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 10, 2023