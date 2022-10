Ινδονησία: Πύθωνας επτά μέτρων κατάπιε ζωντανή μια γυναίκα

Μια 54χρονη γυναίκα από την Ινδονησία, η οποία μπήκε στη ζούγκλα για να μαζέψει καουτσούκ, «έπεσε» πάνω σε έναν τεράστιο πύθωνα, ο οποίος την κατάπιε.

Η γυναίκα, που συνήθιζε να περπατάει μόνη της στην επαρχία Τζάμπι, στη Σουμάτρα, έφυγε από το σπίτι το πρωί και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι δικοί της άνθρωποι, και ειδικά τα εγγόνια της, την αναζητούσαν για δύο ολόκληρες ημέρες και τελικά ζήτησαν τη βοήθεια των ντόπιων.

Οταν οι διασώστες που κλήθηκαν να βοηθήσουν στην ανεύρεσή της αντίκρισαν μέσα στη ζούγκλα έναν πύθωνα με πολύ πρησμένη κοιλιά, υποψιάστηκαν αμέσως τι είχε γίνει. Επιασαν το γιγάντιο φίδι των επτά μέτρων, το άνοιξαν με μαχαίρια και μέσα του βρήκαν ό,τι δεν είχε προλάβει να χωνέψει από την 54χρονη, γράφει η Telegraph.

Ο αρχηγός του χωριού είπε ότι το φίδι προφανώς θα έπνιξε πρώτα τη γυναίκα, σφίγγοντάς τη στον λαιμό. «Ολοι σοκαριστήκαμε. Αποδείχθηκε ότι τα λείψανα της γυναίκας που ψάχναμε βρίσκονταν στο στομάχι του φιδιού». Οι ντόπιοι φοβούνται, γιατί πιστεύουν ότι στο δάσος ζουν και άλλα φίδια, εξίσου μεγάλα.

Ο αρχηγός ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι είδε πρόσφατα ένα τέτοιο ερπετό, που ξεπερνούσε τα δέκα μέτρα, το οποίο κατάπιε ζωντανές δύο κατσίκες. Οι κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να το πιάσουν, αλλά φοβήθηκαν από το μέγεθός του, είπε.

Οι δικτυωτοί πύθωνες είναι τα μακρύτερα φίδια στον κόσμο. Βρίσκονται στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και μόλις ενηλικιωθούν κυνηγούν αγριογούρουνα, ελάφια, οικόσιτα σκυλιά και πιθήκους.

Jahrah, 54, went into the jungle near her family home in Jambi province, on the western island of Sumatra, late Friday to collect rubber when she was attacked and eaten alive by the snake. https://t.co/312DkDSoB0

— News Pug (@news_pug) October 25, 2022