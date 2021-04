H Mytilineos καινοτομεί με blockchain ΡΡΑ στην Αυστραλία

Ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνοποιημένη αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και συγκεκριμένα στην αγορά της Αυστραλίας, η Μytilineos ανακοίνωσε τη Δευτέρα την υπογραφή σύμβασης πώλησης ενέργειας (Power Purchase Agreement) με την QEnergy (μέρος της Ion Holdings).

Η σύμβαση υπεγράφη στην πλατφόρμα της WePower, μίας από τις μεγαλύτερες διεθνώς πλατφόρμες αγοράς και εμπορίας ενέργειας που στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain. Με αυτό τον τρόπο η Mytilineos αξιοποιεί πλήρως τις διασυνοριακές δυνατότητες της πλατφόρμας και εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση και μέθοδο στην αγοραπωλησία ενέργειας, βασισμένη στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

Η χρήση του blockchain καθιστά το σύστημα αποκεντρωμένο και έτσι μη συνδεδεμένα μέρη μπορούν να έρθουν σε μια κοινή πλατφόρμα και να κάνουν μια διαφανή και ασφαλή συναλλαγή.

To PPA έτσι γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορούν να συμμετάσχουν και μικρότεροι παίκτες που δεν έχουν τα απαραίτητα resources για μεγάλες συναλλαγές. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας, το κόστος συναλλαγής μειώνεται δραστικά, επιτρέποντας την είσοδο πολλών εταιρειών, αυξάνοντας τη δυναμική της αγοράς.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές blockchain πλατφόρμες, διαθέσιμες για τα ενεργειακά προϊόντα σε διάφορους τομείς, από το σύστημα πληρωμών, τις συναλλαγές peer-to-peer, τη χρηματοδότηση ενέργειας, τις συναλλαγές δικτύου, τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και πολλές άλλες. Κάθε εφαρμογή έχει υιοθετήσει μια πλατφόρμα που είναι πιο κατάλληλη για τη χρήση της. Για παράδειγμα το σύστημα πληρωμών βασίζεται σε Bitcoin που είναι ευρέως γνωστό στο ευρύ κοινό.

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις εφαρμογές τείνουν να χρησιμοποιούν το Ethereum, καθώς επιτρέπει την εκτέλεση «έξυπνων» συμβάσεων. Αυτά τα «έξυπνα» συμβόλαια χαρακτηρίζονται και από την ασφάλειά τους.

Αλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν Etherium based πλατφόρμες:

Grid +: A US based start-up that allows consumer to directly buy from producer

Grid Singularity: A German start-up focusing on the exchange of granular and private data between different parties within the energy market.

Share & Charge platform is built on Ethereum which links EV driver to private charging stations.

Power Ledger: An Australian company that enables peer-to-peer (P2P) energy trading for communities.

Greeneum: An Israeli start-up incentivizing customers for energy saving and eco-friendly lifestyles by earning carbon assets in the form of cryptocurrency for every watt-hour of renewable energy generated.

Even large energy firms like British Petroleum (BP) and Austria’s Wien Energy are among the firms that are experimenting with an energy trading platform trial.

Microsoft is deeply into the game providing services based on Ethereum based platform to various companies in energy sector in the areas of EV charging Management & P2P trading platforms followed by IBM & other technological giants.