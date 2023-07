Γυναίκα πέταξε ποτό στην Cardi B ενώ τραγουδούσε – της απάντησε πετώντας της το μικρόφωνο

Νέο επεισόδιο με φαν (;) που πετά αντικείμενα σε καλλιτέχνη στη σκηνή σημειώθηκε στις ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά, μια γυναίκα πέταξε το ποτό της πάνω στην Cardi B sτη διάρκεια της συναυλίας της στο Λας Βέγκας.

Ομως, σε αντίθεση με συναδέλφους της που αντέδρασαν μόνο λεκτικά σε παρόμοια περιστατικά, η γνωστή ράπερ δεν δίστασε καθόλου: ανταπάντησε από σκηνής, πετώντας στη γυναίκα το μικρόφωνό της.

Fighting back. Cardi B throws her mic at audience member who tossed a drink at her. pic.twitter.com/STlHeIZP6P

Πρόσφατα η Μπίμπι Ρέξα δέχτηκε ένα κινητό τηλέφωνο στο πρόσωπο σε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη ενώ κάποιος άλλος εκτόξευσε ένα σακουλάκι που περιείχε τις στάχτες της μητέρας του στη σκηνή όπου εμφανιζόταν η Pink, στο Λονδίνο.

Το Σάββατο, η Cardi B έδινε συναυλία στο Λας Βέγκας όταν μια γυναίκα που ήταν στο κοινό εκτόξευσε εναντίον της το περιεχόμενου ενός μεγάλου ποτηριού.

Cardi B has a drink thrown at her onstage. She throws her🎤

2 things:

1. Cardi B encourages degeneracy, criminality & trash behavior. Don’t be shocked when your “fans” behave the way you tell them to

2. The song didn’t stop. Y’all listening to an iPad

pic.twitter.com/NWjhf76ZK5

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 30, 2023