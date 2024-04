Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός αποσύρει στρατεύματα από τον Νότο

Το τίμημα του πολέμου, βέβαια, δεν είναι «οδυνηρό» μόνο για την ισραηλινή πλευρά. Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που εισήλθε την Κυριακή στον έβδομο μήνα του, έχει ήδη καταγραφεί ως ο πλέον πολύνεκρος που έχει λάβει χώρα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τουλάχιστον 33.175 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο έδαφός του την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Αλλοι 459 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Today marks six months since conflict in #Gaza sharply escalated. Over 33,000 people have been killed. Thousands have been seriously injured and millions live in dire conditions.

