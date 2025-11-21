Ιράν: Παρανοϊκό κυνήγι μαγισσών στα ενδότερα των Φρουρών

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και αρκετές άλλες υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν έχουν κυριευθεί από παράνοια, σε βαθμό που ξέσπασαν διαμάχες στους κόλπους τους, αφού τα μέλη τους διαγκωνίζονται να αποδείξουν την αφοσίωσή τους στους μουλάδες. Την αναταραχή που επικρατεί στην Τεχεράνη περιέγραψαν στο Telegraph ιρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ανέφεραν ότι όλα αυτά σχετίζονται με την εκτεταμένη ισραηλινή διείσδυση κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, τον περασμένο Ιούνιο.

Οι εσωτερικές διαμάχες έχουν εγείρει αμφισβήτηση της ίδιας της σταθερότητας του Ιράν, σχολίασε το αγγλικό ΜΜΕ, αφού ο ντόπιος πληθυσμός συσπειρώθηκε γύρω από τα εθνικά λάβαρα αλλά μόνο πρόσκαιρα, αμέσως μετά τη σύγκρουση. Πηγές εντός του καθεστώτος ανέφεραν ότι υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι στους κύκλους των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας ότι άτομα που συνεργάστηκαν με τη Μοσάντ ενδέχεται τώρα να καταγγείλουν ψευδώς τους όντως πιστούς στο καθεστώς ασφαλίτες ως προδότες…

Οι αναλυτές, συνέχισε το Telegraph, ερμηνεύουν το φαινόμενο ως εξής: η κατάσταση αναταραχής δεν αποκλείεται να αποτελεί μέρος ευρύτερης προσπάθειας απομάκρυνσης κάποιων έμπιστων προσώπων από βασικά πόστα, ώστε να επιταχυνθεί εκ των έσω η αποδυνάμωση του συστήματος ασφαλείας του Ιράν. Το θέμα σε αυτήν την περίπτωση είναι, φυσικά, ποιος κινεί τα νήματα. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι η παράνοια και η σύγχυση. Πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για κατασκοπεία για λογαριασμό τρίτων;

Πέραν των υπαινιγμών για τη σταθερότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας της εσωτερικής διαμάχης των Φρουρών, από τις δηλώσεις όσων εμπιστεύθηκαν οι Αγγλοι ξεχωρίζει η πληροφορία ότι το θέμα άπτεται και της τύχης των πολιτικο-στρατιωτικών δυνάμεων που δρουν στη Μέση Ανατολή ως εντολοδόχοι του Ιράν, δηλαδή της σιτικής Χεζμπολάχ κατά κύριο λόγο. Μείζον ζήτημα εγείρεται και για την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει σε μελλοντικές κρίσεις, δηλαδή σε τυχόν νέα επίθεση του Ισραήλ.

Ενας από τους ιρανούς αξιωματούχος που μίλησαν στο Telegraph είπε ότι ο ίδιος εκτιμά πως το πιο ανησυχητικό για το καθεστώς ζήτημα προκύπτει από τον «αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το προδίδουν». Σημειωτέον, υπογράμμισαν οι Αγγλοι, ότι μόλις ξέσπασε ο εφετινός πόλεμος με το Ισραήλ «το Ιράν συνέλαβε και εκτέλεσε εκατοντάδες ανθρώπους με την κατηγορία της κατασκοπείας». Οι συνομιλητές τους είπαν ότι οι μουλάδες θέλησαν να δείξουν πως «το σύστημα εξακολουθεί να δουλεύει, παρά το πλήθος των εξωνημένων».

Αλλος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο αγγλικό media ότι στην όλη ιστορία, όπως συμβαίνει πάντα σε ανώμαλες καταστάσεις, υπεισέρχεται και ο παράγων φθόνος: «Ατομα εντός του συστήματος, που έχουν πάγιες προσωπικές διαφορές μεταξύ τους, τώρα κτίζουν κατηγορητήρια ο ένας εναντίον του άλλου και κατ’ αυτόν τον τρόπο παίρνουν εκδίκηση για συμβάντα του παρελθόντος» (προφανώς αυτά τα γεγονότα περιορίζονται στον μικρόκοσμο των ιρανών πρακτόρων και δεν έχουν γενικότερη σημασία).

Τα αντικειμενικά προβλήματα

Το Telegraph σημείωσε ότι, παρ’ όλα αυτά, «το καθεστώς συνεχίζει την καταστολή των διαφωνούντων, καθώς οι εκτελέσεις έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ» και ανέφερε ορισμένα τρέχοντα προβλήματα διακυβέρνησης λόγω της λαϊκής δυσαρέσκειας και της διεθνούς απομόνωσης. «Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην κηδεία ενός νεαρού, οι πενθούντες φώναζαν ‘‘Θάνατος στον δικτάτορα!’’ και ‘‘Θάνατος στον Χαμενεΐ!’’. Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες αφότου είχε δημοσιεύσει βίντεο όπου έκαιγε φωτογραφία του Χαμενεΐ.

»Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τη διακυβέρνηση, αφού ένα μεγάλο φράγμα που υδροδοτεί με πόσιμο νερό την Τεχεράνη ίσως στερέψει σε λίγες ημέρες λόγω ανομβρίας, ενώ σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση ανάγκασε τα σχολεία να κλείσουν σε αρκετές ιρανικές πόλεις αυτήν την εβδομάδα. Συγχρόνως εξαντλούνται και οι οικονομικοί πόροι του Ιράν, λόγω της επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ. Η δυσαρέσκεια των πολιτών αυτή τη στιγμή έχει φθάσει στο 92%».

