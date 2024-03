Φον ντερ Λάιεν: Και επίσημα υποψήφια για δεύτερη θητεία στην Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρίσθηκε την Πέμπτη επισήμως από τη πολιτική οικογένειά της, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που συνεδρίασε στο Βουκουρέστι, υποψήφια για μια δεύτερη πενταετή θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υποψηφιότητα της Φον ντερ Λάιεν υποστηρίχθηκε ευρέως από τους παρόντες σύνεδρους (400 ψήφοι υπέρ, 89 κατά), όπως ανακοινώθηκε από το βήμα του συνεδρίου, μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Μιλώντας στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στη Γάζα που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή και την άνοδο της Κίνας ως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 27μελής ΕΕ των 450 εκατομμυρίων κατοίκων.

All my life Europe has been my home.

Every day I am energized by its challenges and strength.

27 member states.

More than 450 million people.

24 languages.

I'll never forget my father's words: Europe is so precious. We have to take care of it because it is all we have. pic.twitter.com/NfGaPtQGDT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) March 7, 2024