Η Σουηδία έγινε επίσημα το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ

«Είναι επίσημο: Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας», ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Προηγήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον σουηδό πρωθυπουργό, Ουλφ Κρίστερσον, και τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσινγκτον, όπου κατατέθηκαν τα τελικό έγγραφα ένταξης της χώρας.

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα. Η Σουηδία είναι τώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η ενότητα και η αλληλεγγύη θα είναι ο φάρος της Σουηδίας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Θα μοιραζόμαστε σύνορα, ευθύνες και κινδύνους με τους συμμάχους μας», τόνισε ο Κρίστερσον στον απόηχο της ειδικής τελετής στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την οποία προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και επιτεύχθηκε έπειτα από δύο χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων, αποτελεί μια «ελεύθερη, δημοκρατική, κυρίαρχη» επιλογή της Στοκχόλμης καθώς και «μια νίκη υπέρ της ελευθερίας», προσέθεσε.

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together. — SwedishPM (@SwedishPM) March 7, 2024

«Η ένταξη της Σουηδίας κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο, τη Σουηδία πιο ασφαλή και ολόκληρη τη Συμμαχία πιο ασφαλή», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ, προσθέτοντας ότι η σημαία της σκανδιναβικής χώρας θα υψωθεί στην έδρα της Συμμαχίας, στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 7, 2024

«Η Σουηδία είναι μια ισχυρή δημοκρατία με έναν εξαιρετικά ικανό στρατό που μοιράζεται τις αξίες και το όραμά μας για τον κόσμο. Το να έχουμε τη Σουηδία σύμμαχο στο ΝΑΤΟ θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας ακόμη πιο ασφαλείς», ανέφερε στο δικό του ανακοινωθέν για την εξέλιξη ο Λευκός Οίκος.

.@SecBlinken receives Sweden’s @NATO Instruments of Accession and meets with @SwedishPM Ulf Kristersson at the State Department. https://t.co/llyCNUwVE0 — Department of State (@StateDept) March 7, 2024

