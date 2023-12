Ελβετία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενόπλου που σκότωσε δύο ανθρώπους στη Σιόν

Η ελβετική αστυνομία αναζητεί έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος πυροβόλησε προς την κατεύθυνση αρκετών ανθρώπων στην πόλη Σιόν, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας ένα ακόμα.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης γνώριζε τα θύματα», ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία κινητοποίησε σημαντική δύναμη για να συλλάβει τον δράστη των πυροβολισμών.

Η αστυνομία κάλεσε επίσης αυτόπτες μάρτυρες να δώσουν πληροφορίες για την ταυτότητά του και να δημοσιοποιήσουν τη φωτογραφία του.

Διευκρίνισε ωστόσο πως «ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε να τον συλλάβετε οι ίδιοι ή να τον προσεγγίσετε».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία, λίγο πριν από τις οκτώ το πρωί της Δευτέρας, ο δράστης πυροβόλησε προς την κατεύθυνση αρκετών ατόμων στη Σιόν, στην περιοχή των Αλπεων.

«Δύο άνθρωποι πέθαναν και ένας άλλος τραυματίστηκε», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως τα κίνητρά του παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Το γραφείο του εισαγγελέα του καντονιού ξεκίνησε έρευνα για φόνο.

