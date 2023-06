Ελπίδες για το υποβρύχιο ενώ τελειώνει το οξυγόνο: Ραντάρ «άκουσε» θορύβους από τον βυθό

«Κρότοι» ακούστηκαν κάτω από το νερό κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας στον Ατλαντικό Ωκεανό για το μικρό τουριστικό υποβρύχιο με πέντε επιβαίνοντες που αγνοείται κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αναγνωριστικό αεροσκάφος P8 της πολεμικής αεροπορίας του Καναδά κατέγραψε «κρότους στον τομέα έρευνας για 30 λεπτά. Λίγες ώρες αργότερα, αναπτύχθηκε κι άλλο σόναρ και ο θόρυβος ακουγόταν ακόμη».

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο εσωτερικό έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης, έκανε επίσης λόγο για γδούπους, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο πότε έγιναν αντιληπτοί.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

