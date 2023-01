Australian Open: Ο πατέρας Τζόκοβιτς «αγκαλιά» με το «εικόνισμα» του Πούτιν και το «Ζ» της ρωσικής εισβολής

Mπορεί στο τερέν του Melbourne Park ο Νόβακ Τζόκοβιτς να «καθάρισε» με… συνοπτικές διαδικασίες και 3-0 σετ (6-1, 6-2, 6-4) τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ, παίρνοντας εύκολα την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open, την παράσταση όμως έκλεψε ο πατέρας του, Σρτζαν Τζόκοβιτς, ποζάροντας με προπαγανδιστές του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία.

Η αναμέτρηση του Νόλε με τον ρώσο τενίστα (Ρώσοι και Λευκορώσοι συμμετέχουν στον τουρνουά ως ανεξάρτητοι και όχι με τη σημαία της χώρας τους) αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία από τους εν λόγω θερμόαιμους για να διαδηλώσουν υπέρ της ρωσικής εισβολής και του προέδρου Πούτιν.

Μαζί με τις σερβικές σημαίες, σηκώθηκαν σημαίες της Ρωσίας και της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, φωτογραφίες με το προσωπο του ρώσου προέδρου, ενώ κάποιοι (φωτογραφία πάνω) φορούσαν μπλουζάκι με ευκρινές το γράμμα «Ζ», σύμβολο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, φωνάζοντας «Ρωσία, Σερβία» και το όνομα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Russian flag, Putin’s face, Z-shirt, and what looks like the flag of the so-called “DPR”? Full package guys 🤦‍♂️🤦‍♀️ @AustralianOpen pic.twitter.com/FQi2w2EEWA

