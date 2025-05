Ασταμάτητος Τραμπ: Στο 50% αυξάνει τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα

Την πρόθεσή του να διπλασιάσει τους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα στο 50%, έκανε γνωστή ο αμερικανός πρόεδρος. Προκειμένου να στηρίξει την εθνική παραγωγή, όπως δήλωσε, εντείνει την πίεση στον τομέα της χαλυβουργίας σε διεθνή κλίμακα, επεκτείνοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει.

«Θα επιβάλλουμε αύξηση 25%. Θα αυξήσουμε από το 25% στο 50% τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα (που εισάγεται) στις ΗΠΑ, κάτι που θα εγγυηθεί περαιτέρω την ασφάλεια της βιομηχανίας χάλυβα στις ΗΠΑ», εξήγησε απευθυνόμενος σε εργαζόμενους της χαλυβουργίας US Steel σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια, οι οποίοι πανηγύρισαν την εξαγγελία του προέδρου φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ!»

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το μέτρο θα ανακοινωθεί επίσημα «την επόμενη εβδομάδα».

«Κανένας δεν θα μπορεί να παρακάμψει» τους τελωνειακούς δασμούς αυτούς, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα, με φόντο εργάτες στο ακροατήριο που φόραγαν κράνη και αντανακλαστικά γιλέκα.

Εξάλλου, ο ίδιος υπερασπίστηκε τη συμφωνία για τη συνένωση –την εξαγορά, στην ουσία– της US Steel και της ιαπωνικής ανταγωνίστριάς της Nippon Steel, την οποία ενέκρινε προσωπικά την περασμένη εβδομάδα και για την οποία ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές.

«Το σημαντικότερο είναι ότι η US Steel θα συνεχίσει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, αλλιώς δεν θα έκλεινα αυτή τη συμφωνία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Nippon Steel θα επενδύσει 14 δισεκατομμύρια δολάρια «στο μέλλον» της αμερικανικής χαλυβουργίας.

🚨President Trump just announced a $5,000 bonus for all United States steel workers and the stadium ERUPTED:

"There will be no layoffs and no outsourcing whatsoever, and every U.S. steel worker will soon receive a well-deserved $5,000 bonus."

pic.twitter.com/XGWJGmWmbK

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 30, 2025