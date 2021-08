Ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού το μεγα-πάρτι του Ομπάμα για τα 60 του χρόνια

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήθελε να γιορτάσει πανηγυρικά τα 60ά του γενέθλια, αλλά η… κυρία Δέλτα είχε άλλη γνώμη.

Επειτα από πολλές επικρίσεις για το προγραμματισμένο πάρτι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη βίλα του στο νησί Μάρθας Βίνιαρντ, στη Μασαχουσέτη, με 475 καλεσμένους, ο Ομπάμα ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται. Αντ’ αυτού, θα γιορτάσει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, λόγω της μετάλλαξης του κορονοϊού που εξαπλώνεται ταχύτατα.

«Αυτή η εκδήλωση, σε ανοιχτό χώρο, είχε οργανωθεί πριν από μήνες, με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών και με μέτρα προστασίας για την Covid-19», εξήγησε η εκπρόσωπός του, Χάνα Χάνκινς. «Λόγω της νέας εξάπλωσης της παραλλαγής Δέλτα την τελευταία εβδομάδα, ο πρόεδρος και η κυρία Ομπάμα αποφάσισαν να περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των προσκεκλημένων, μόνο στην οικογένεια και σε στενούς φίλους», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα, που σήμερα κλείνει τα 60 του, σκόπευε να γιορτάσει τα γενέθλιά του το Σαββατοκύριακο με καλεσμένους που ήταν όλοι τους εμβολιασμένοι ή θα είχαν υποβληθεί σε τεστ. Η γιορτή θα γινόταν στους κήπους της βίλας, ώστε να τηρηθούν οι οδηγίες των Κέντρων Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC). Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και η Οπρα Γουίνφρεϊ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Μολονότι θα τηρούνταν οι υγειονομικοί κανόνες, η γιορτή επικρίθηκε έντονα, κυρίως από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Τζιμ Τζόρνταν, που εκλέγεται στο Οχάιο, έγραψε στο Twitter ότι «αν ήταν η γιορτή γενεθλίων του προέδρου Τραμπ» οι Δημοκρατικοί θα μιλούσαν για «μια επικίνδυνη εκδήλωση υπερμετάδοσης».

«Υπάρχουν εξαιρέσεις για τις γιορτές στις οποίες συμμετέχουν οι πλούσιοι και διάσημοι φιλελεύθεροι;» διερωτήθηκε η επικεφαλής του κόμματος, Ρόνα ΜακΝτάνιελ.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επικριθεί πολλές φορές επειδή οργάνωνε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο ή σε υπουργεία στις οποίες οι παρευρισκόμενοι δεν φορούσαν μάσκες, αλλά και για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του πρώην προέδρου, εν μέσω της πανδημίας και προτού να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί για την Covid-19. Μια εκδήλωση προς τιμήν της Εϊμι Κόνεϊ Μπάρετ, την οποία διόρισε ο Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο, πιστεύεται ότι οδήγησε στη μόλυνση περίπου 12 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρος.

Ο Τζο Μπάιντεν, αντιπρόεδρος του Ομπάμα και αδελφικός φίλος, δεν θα συμμετείχε στη γιορτή των γενεθλίων, αλλά του έστειλε τις ευχές του στα social media. «Χρόνια πολλά, Μπαράκ Ομπάμα. Είμαι υπερήφανος που μπορώ να λέω ότι είσαι αδελφός και φίλος –και είμαι ευγνώμων για την ανιδιοτελή υπηρεσία σου στη χώρα αυτή».

Happy birthday, @BarackObama. I’m proud to call you a brother and a friend — and I’m grateful for your selfless service to this nation. pic.twitter.com/jZ9XnX2Dxt

— President Biden (@POTUS) August 4, 2021