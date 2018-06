Πράκτορας του FBI χορεύει σε μπαρ και πυροβολεί κάποιον κατά λάθος

Η χορευτική φιγούρα ενός πράκτορα του FBI σε ένα μπαρ ήταν αρκετά εντυπωσιακή, μαρτυρώντας ότι όλοι μπορούν να κρύβουν έναν δεινό χορευτή μέσα τους. Οταν όμως του έφυγε το όπλο και παραλίγο να σκοτώσει κάποιον, το κοινό που του είχε κάνει χώρο στην πίστα για να τον θαυμάσει, κοκάλωσε. Την απίστευτη σκηνή, που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από φαρσοκωμωδία με ήρωες γκαφατζήδες αστυνομικούς, κατέγραψε η κάμερα ενός θαμώνα.

Το βίντεο δείχνει τον πράκτορα να χορεύει στη μέση της πίστας, σε ένα μπαρ του Ντένβερ, το σαββατόβραδο. Την ώρα που επιχειρεί να κάνει μια δύσκολη ανάποδη τούμπα, το όπλο, που είχε κρυμμένο στο πίσω μέρος του παντελονιού του, πέφτει κάτω και, καθώς πάει να το πιάσει, εκπυρσοκροτεί. Ο κόσμος σοκάρεται και οπισθοχωρεί ενστικτωδώς, ενώ ο πράκτορας κάνει μια αμήχανη κίνηση με το χέρι του για να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

