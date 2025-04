Προσοχή σκοτώνει: Οδηγώντας στα Βαλκάνια

Η έρευνα που διεξήγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ήταν διαφωτιστική για το χάος των Βαλκανίων. Επίσης δεν είναι καθησυχαστικό, αλλά, έστω, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, με 59,6 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό σημαίνει ποσοστό 31% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπερ σημαίνει πως έχουμε δουλειά ακόμα.

Ωστόσο, ακόμα περισσότερο «δρόμο» προς λιγότερα θανατηφόρα φαίνεται να έχει η Βουλγαρία, η αρνητική «πλοηγός» επί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η γείτων χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων με 81,6 ανά εκατομμύριο κατοίκους. Δεν ξέρω αν έχετε οδηγήσει στη Βουλγαρία, αλλά επειδή, όπως λένε, been there and done that (εδώ), η κατάσταση είναι τραγική. Πού να πας και πιο «μέσα», πιο εσωτερικά στη χώρα, πέρα δηλαδή από το κεντρικό δίκτυο, εκεί όπου βλέπεις αρχαία αυτοκίνητα, κάρα στους δρόμους, ζώα (δεν εννοώ τα δίποδα) απ’ το πουθενά και γενικώς μία εικόνα πολύ μακρινών δεκαετιών.

Eπανερχόμενοι στα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας, στη 2η θέση θανατηφόρων τροχαίων στην ΕΕ βρίσκεται η Ρουμανία με 81,1 θανάτους, δηλαδή 78% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και στην 3η θέση η Σερβία με 75,7 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο, ποσοστό 65% πάνω από τον μέσο όρο. Η Λετονία ακολούθησε στην 4η θέση, με 75,4 θανάτους από τροχαία ατυχήματα, ποσοστό 66% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Κροατία στην 5η, με 71,2 θανάτους, ποσοστό κατά 56% υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Για την ιστορία, στην άλλη άκρη της λίστας η Νορβηγία είχε το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη, με μόνο 20 θανάτους ανά εκατομμύριο, λιγότερο από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ των 27.

Γενικότερα και κάνοντας σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί ήδη από το 2013, καμία χώρα δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της για μείωση 50% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα μέσα σε μία δεκαετία. Ευχάριστη έκπληξη η Πολωνία που προσέγγισε περισσότερο το συγκεκριμένο στόχο σημειώνοντας μείωση θανάτων κατά 44%.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News