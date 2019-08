Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Best Greek Cheese Award από την Εθνική Τράπεζα

Ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον έχει ο διεθνής διαγωνισμός World Cheese Awards λόγω της πρωτοβουλίας της Εθνικής Τράπεζας να είναι ο χορηγός του βραβείου για το καλύτερο ελληνικό τυρί, Best Greek Cheese Award.

Η συγκεκριμένη χορηγία για το βραβείο που αποτελεί ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο συμμετοχής για τις ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την αγγλική εταιρεία The Guild of Fine Food που μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων της διοργανώνει και τον ετήσιο θεσμό των φημισμένων Great Taste Awards. Ως γνωστόν, τα Great Taste Awards είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που εδώ και 30 έτη προσφέρει τα μεγαλύτερα και πιο έγκυρα βραβεία αξιολόγησης τροφίμων και ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού -τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώνονται κάθε χρόνο πάντα στις αρχές Αυγούστου- πάνω από 500 διεθνείς κριτές ελέγχουν πάνω από 12.500 προϊόντα παραγωγών από όλο τον κόσμο, σε μια επίπονη διαδικασία διάρκειας 65 ημερών αυστηρών γευστικών δοκιμών και ελέγχου.

Η εταιρεία The Guild of Fine Food διοργανώνει και τον ειδικό διαγωνισμό World Cheese Awards με ιδιαίτερη επιτυχία και με χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Μπέργκαμο της Ιταλίας στις 18 Οκτωβρίου 2019. Από την πλευρά της, η Εθνική Τράπεζα θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο τον κάτοχο του ελληνικού βραβείου, του Best Greek Cheese Award που θα έχει αναδειχθεί μέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα απονεμηθεί το ελληνικό βραβείο για καλύτερο τυρί. Πέρυσι, νικητής αναδείχθηκε η φέτα της «Ηπειρος».

Σε ενημερωτικό υλικό της διοργάνωσης διαβάζουμε: «Ως μια πραγματικά παγκόσμια εκδήλωση για το τυρί, ο διαγωνισμός World Cheese Awards φιγουράρει στο ημερολόγιο κάθε λάτρη του τυριού, συγκεντρώνοντας τυροκόμους, πωλητές, αγοραστές, καταναλωτές και σχολιαστές τροφίμων από όλον τον κόσμο εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του κόσμου αποκλειστικά για τυριά. Το 2018, προσέλκυσε σχεδόν 3.500 συμμετοχές από περισσότερες από 41 διαφορετικές χώρες σε έξι ηπείρους, οι οποίες αξιολογήθηκαν από μια διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 250 γευσιγνώστες από 29 διαφορετικά έθνη. Οι κριτές του World Cheese Awards τιμούν την παράδοση, την πρωτοπορία και την αριστεία στην παρασκευή τυριού, με το να επιδεικνύουν στους πωλητές όλου του κόσμου το καλύτερο τυρί της χρονιάς. Παράλληλα, συνεχίζουν να ελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και μια αυξανόμενη όρεξη για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας».

Η φετινή διοργάνωση των World Cheese Awards θα γίνει στην πανέμορφη ιστορική πόλη της Λομβαρδίας, το Μπέργκαμο, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ως μέρος του φεστιβάλ FORME, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 18 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου σε μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης.

To σκεπτικό της χορηγίας

Η Εθνική Τράπεζα, σε σχετική ανακοίνωση της, επισημαίνει ότι η χορηγία της για το ελληνικό βραβείο του τυριού εντάσσεται «στο πλαίσιο στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από την υλοποίηση σειράς ενεργειών και δράσεων με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Στόχος της Τράπεζας, είναι πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία, να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς πωλήσεων, marketing και εξαγωγών, αλλά και μέσω ενεργειών δικτύωσης προώθησης και προβολής».

Η χορηγία του βραβείου από την Εθνική Τράπεζα σε κάθε περίπτωση συμβάλλει στη γνωριμία του διαγωνισμού με μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών τυροκομικών και γαλακτοκομικών επιχειρήσεων αλλά και την μεγαλύτερη συμμετοχή τους. Και αυτό γιατί πέραν του βραβείου της Εθνικής Τράπεζας «τα προϊόντα που θα ξεχωρίσουν, εκτός του ότι θα συμπεριληφθούν στον διεθνή κατάλογο των νικητών που θα αναρτηθεί στο site και τις εκδόσεις του World Cheese Awards, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές αναγωρισιμότητας στη διεθνή αγορά. Επιπλέον θα μπορούν να φέρουν τη σήμανση κατοχής του βραβείου Best Greek Cheese Αward ή/και τυχόν άλλου βραβείου των World Cheese Awards, τόσο στη συσκευασία τους, όσο και στην περαιτέρω τοπική και διεθνή επικοινωνία τους».