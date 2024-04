Οριστικό: Ο Ερντογάν δεν πάει στην Ουάσινγκτον

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.

Ανώτερος τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Bloomberg το απόγευμα της Παρασκευής ότι «η απόφαση αναβολής» του τετ α τετ με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπαίντεν «ελήφθη λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν».

Αλλος τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters, περιορίστηκε να σημειώσει πως «σύντομα θα οριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης».

Ο Λευκός Οίκος δεν είχε ανακοινώσει επίσημα την επίσκεψη, αλλά αρμόδιες αμερικανικές πηγές είχαν δηλώσει στο διεθνές πρακτορείο στα τέλη Μαρτίου ότι η Ουάσινγκτον είχε προτείνει και η Αγκυρα είχε αποδεχθεί την 9η Μαΐου ως ημερομηνία συνάντησης.

Σε κάθε περίπτωση, η αιφνίδια «αλλαγή» στο πρόγραμμα του τούρκου προέδρου έδωσε λαβές για εκτιμήσεις ότι οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ βρίσκονται εκ νέου σε κρίση.

