Υποψήφιος διάδοχος του Γιούνκερ και επισήμως ο Μάνφρεντ Βέμπερ

Οπως αναμενόταν από τους αναλυτές των ευρωπαϊκών θεμάτων, οι αλλαγές στελεχών στους σημαντικότερους θώκους της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι απλώς ζήτημα χρόνου, αφού η σχετική διαδικασία ήδη ξεκίνησε.

Η πρώτη κίνηση στη σκακιέρα της διοίκησης της Ενωσης γίνεται για την καρέκλα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανοίγει, λοιπόν, για τα καλά η άτυπη προεκλογική περίοδος για την προεδρία της Κομισιόν με την ανακοίνωση από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ ότι θα είναι υποψήφιος για τη θέση του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Σχεδόν εννέα μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου, ο «σκληρός» Βαυαρός Βέμπερ είναι ο πρώτος που ανοίγει τα χαρτιά του.

«Θέλω να γίνω ο κορυφαίος υποψήφιος του ΕΛΚ για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και να είμαι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», έγραψε στο Twitter ο 46χρονος Βέμπερ στη διάρκεια συνεδρίασης με μέλη του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες.

We cannot go on as we are now in the EU. I will help bring Europe back to the people and re-establish the bond between citizens and the European Union. I want to kick start a new chapter in the EU. #bettereurope #givepeopleasay #FutureOfEurope 2/3

