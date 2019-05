Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: με 40 εκατ. ευρώ επιχειρεί να… κλείσει στόματα

Πόσο κοστίζει τη σήμερον ημέρα στις ΗΠΑ προκειμένου να κλείσεις τα στόματα όσων σε κατηγορούν;

Στην περίπτωση του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, κοντά στα 40 εκατ. ευρώ.

Σε συμβιβασμό αποζημίωσης ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων (40 εκατ. ευρώ) ήρθε ο 68χρονος αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός με πολλές γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Περισσότερες από 15 συλλογικές αγωγές και μηνύσεις είχαν υποβληθεί σε βάρος του Γουάινσταϊν και της εταιρείας παραγωγής του Weinstein & Co για κακομεταχείριση, παρενόχληση και απρεπή συμπεριφορά.

Συνολικά 28 εκατ. θα δώσει από την τσέπη του στις γυναίκες που κινήθηκαν εναντίον του, ενώ σχεδόν 12 εκατ. θα πληρώσει την πολυμελή ομάδα των δικηγόρων που τον εκπροσώπησε επί σχεδόν δύο έτη.

Ανάμεσα πάντως στις αγωγές που φαίνεται να τακτοποιεί ο συμβιβασμός είναι και η αποζημίωση των υπαλλήλων του, που τον κατηγορούν για δημιουργία «εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος».

Από την πλευρά του, ο Γουάινσταϊν αρνείται ότι έχει κακοποιήσει ή παρενοχλήσει σεξουαλικά τις δεκάδες γυναίκες που τον κατηγορούν, μιλώντας ξεκάθαρα για «συναινετικό σεξ μεταξύ ενηλίκων».

Η προτεινόμενη συμφωνία έρχεται ενάμιση χρόνο αφότου οι γυναίκες άρχισαν για πρώτη φορά να κατηγορούν τον Γουάινσταϊν για σεξουαλική παρενόχληση.

Από τότε, περισσότερες από 80 γυναίκες -μεταξύ των οποίων βρίσκονται κορυφαίες ηθοποιοί και καταξιωμένα μοντέλα όπως η Ασλεϊ Τζουντ, η Ρόουζ ΜακΓκόουαν, η Αντζελίνα Τζολί, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Κάρα Ντελεβίν- έχουν καταγγείλει τον παραγωγό.

Οι πολυάριθμες κατηγορίες εναντίον του Γουάινσταϊν συνέβαλαν στην ανάφλεξη του κινήματος #MeToo, το οποίο έβαλε στο μικροσκόπιο το Χόλιγουντ και την παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Μέσα στο κλίμα των σκανδάλων, η εταιρεία Weinstein, κάποτε ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα στούντιο κινηματογράφου στη Βόρεια Αμερική, κατέρρευσε και συγκέντρωσε χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την πτώχευση, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης 277 ταινιών, αγοράστηκαν από την Lantern Capital Partners έναντι 289 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Ιούλιο.

Η πρώην εταιρεία του Γουάινσταϊν ήταν πίσω από τις βραβευμένες με Οσκαρ ταινίες «The King’s Speech» και «The Artist».

Τα κινηματογραφικά αριστουργήματα «Pulp Fiction», «Shakespeare in Love» και «Gangs of New York» αποτελούν επίσης παραγωγές της The Weinstein Company.