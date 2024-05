Μασσαλία: 150.000 άνθρωποι υποδέχονται την Ολυμπιακή Φλόγα – θα ταξιδέψει σε τέσσερις ηπείρους

Το πρωί της Τετάρτης έφτασε η Ολυμπιακή Φλόγα στο λιμάνι της Μασσαλίας με το ιστιοφόρο «Belem», το οποίο κατασκευάστηκε το 1896, τη χρονιά που έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής στην Αθήνα.

Το τρικάταρτο πλοίο έφυγε από τον Πειραιά πριν 12 ημέρες, μεταφέροντας τη φλόγα που είχε ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία στις 16 Απριλίου.

Η υποδοχή της Oλυμπιακής Φλόγας στην Μασσαλία, το βράδυ της Τετάρτης, θα έχει χαρακτήρα λαϊκής γιορτής. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών θα την παρακολουθήσουν περίπου ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές.

Στο λιμάνι της Μασσαλίας αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 150.000 άτομα, ενώ θα κινητοποιηθούν περίπου 8.500 αστυνομικοί για την τήρηση της τάξης.

Παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν, η ολυμπιακή φλόγα θα παραδοθεί στους λαμπαδηδρόμους, με τελικό προορισμό το Παρίσι, όπου αναμένεται να φτάσει στις 26 Ιουλίου, δηλαδή την ημέρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Θα είναι μια από τις μεγαλύτερες Ολυμπιακές λαμπαδηδρομίες στην ιστορία.

Αθλητικοί αστέρες, επιζώντες τρομοκρατικών επιθέσεων και μία 102χρονη βετεράνος της γαλλικής Αντίστασης θα βρίσκονται μεταξύ των 10.000 ανθρώπων, που θα μεταφέρουν τη φλόγα σε γαλλικό έδαφος.

Η δάδα θα ταξιδέψει σε περισσότερες από 400 γαλλικές πόλεις και εδάφη, συμπεριλαμβανομένων της Γουαδελούπης, της Μαρτινίκας, της Νέας Καληδονίας και της Ρεϋνιόν, πριν από την τελετή έναρξης.

Αλλες αξιοσημείωτες τοποθεσίες στο δρομολόγιο περιλαμβάνουν το Μοντ Σεν Μισέλ, τις παραλίες της Νορμανδίας όπου έγινε η απόβαση των Συμμάχων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και το διαστημικό κέντρο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας.

Η παρουσία της αστυνομίας κατά την λαμπαδηδρομία θα είναι έντονη, ενώ, όπως αναφέρει ο Guardian, δεν λείπουν οι επικρίσεις για το υψηλό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαδρομής.

Οι διοργανωτές αναμένουν να παρακολουθήσουν το ταξίδι της φλόγας, εκατομμύρια θεατές.

«Η δάδα είναι μαγική για τον συμβολισμό της και για εκείνους που την μεταφέρουν», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός αθλητισμού Αμελί Ουντέα-Καστέρα, τονίζοντας ότι πιστεύει πως η σκυταλοδρομία θα κινητοποιήσει όλους τους Γάλλους να στηρίξουν τους αγώνες.

Σωροί από σκουπίδια απομακρύνονταν βιαστικά από τους δρόμους της Μασσαλίας την Τρίτη, αφού οι συλλέκτες απορριμμάτων απεργούσαν ενόψει των συναυλιών και των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν διοργανωθεί για την υποδοχή της φλόγας.

Δύο στελέχη του αριστερού δημοτικού συμβουλίου της Μασσαλίας, ο Σεμπαστιέν Μπαρλ και η Αϊσα Σιφ, απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στην Libération προειδοποιώντας για το κόστος, τους κινδύνους για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λαμπαδηδρομίας, λέγοντας ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες χρησιμοποιούνται για να «αποσπάσουν την κοινή γνώμη από τα βασικά ζητήματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση και την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής προστασίας».

Πρόσθεσαν ότι οι μεγάλοι χορηγοί των αγώνων θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν ως «βιτρίνα για το πράσινο “ξέπλυμα” προς δόξα των πολυεθνικών που “σκοτώνουν” το κλίμα».

Η μυστικότητα παραμένει σχετικά με το ποιες διασημότητες θα μεταφέρουν τη δάδα, συμπεριλαμβανομένης της τελετής έναρξης στο Παρίσι.

Στους λαμπαδηδρόμους πάντως, θα περιλαμβάνεται η Λασάνα Μπατιλί, η πρώην υπάλληλος εβραϊκού σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, η οποία βοήθησε πελάτες να κρυφτούν όταν το μαγαζί έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης τον Ιανουάριο του 2015.

Η 102χρονη Μελανί Μπερζέρ-Βολέ, η οποία εντάχθηκε στη γαλλική Αντίσταση ως έφηβη, θα μεταφέρει τη δάδα στον Λίγηρα.

Στη Νίκαια, θα συμμετάσχει ο Στεφάν Ερμπς, ο οποίος τραυματίστηκε και έχασε τη σύζυγό του στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία της Νίκαιας το 2016.

Στους λαμπαδηδρόμους του Παρισιού θα περιλαμβάνεται ο συλλέκτης απορριμμάτων Λουντοβίκ Φραντσεσκέ, ο οποίος έχει μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα βίντεό του σχετικά με τη συλλογή σκουπιδιών και την προστασία του πλανήτη.

Η δημαρχία του Παρισιού δήλωσε ότι ενημέρωσε τους εισαγγελείς για τα διαδικτυακά μηνύματα μίσους μετά την επιλογή της Μινιμά Γκεστέ, μιας drag queen, ως λαμπαδηδρόμου στην πρωτεύουσα.

Η Γκεστέ εμφανίστηκε σε επίσημο βίντεο του Παρισιού στο Διαδίκτυο λέγοντας ότι η μεταφορά της δάδας ήταν μια μεγάλη στιγμή για την LGBTQ κοινότητα, η οποία «δεν θα ήταν δυνατή πριν από 10 χρόνια».

Οι αρχές καταδίκασαν «πολυάριθμα ομοφοβικά και τρανσφοβικά» σχόλια που αναρτήθηκαν στη συνέχεια στο Διαδίκτυο.

Yesterday, the sailing ship Belem, carrying the Olympic torch to Marseille, was escorted by units of the Italian Navy and Coast Guard during her passage through the Strait of Messina.

Among them the destroyer Caio Duilio (D554) and the patrol vessel Dattilo (CP940)#Paris2024 pic.twitter.com/4bpa1XYihp

— Itamilradar (@ItaMilRadar) May 2, 2024