Βρετανία: Αυστηρά μέτρα εναντίον της Μόσχας – απέλαση του ρώσου στρατιωτικού ακολούθου

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα απελάσει τον στρατιωτικό ακόλουθο της Ρωσίας, θα άρει το διπλωματικό καθεστώς από ορισμένα ακίνητα και θα περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων για τους ρώσους διπλωμάτες, ως απάντηση στην «κακόβουλη δραστηριότητα» της Μόσχας, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι.

Μιλώντας σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κλέβερλι είπε ότι η Βρετανία αποτελεί ήδη «ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον λειτουργίας για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», αλλά τα μέτρα «θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας απέναντι στη ρωσική απειλή».

Τον Απρίλιο ένας Βρετανός κατηγορήθηκε για εχθρική δραστηριότητα κατά του κράτους προς όφελος της Ρωσίας, που περιλάμβανε τη στρατολόγηση άλλων ατόμων με σκοπό εμπρηστικές επιθέσεις σε εμπορική ιδιοκτησία στο Λονδίνο που είχε σχέση με την Ουκρανία.

«Θα απελάσουμε τον ρώσο στρατιωτικό ακόλουθο, ο οποίος είναι ένας μη δηλωθείς αξιωματικός των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών» δήλωσε στη Βουλή ο βρετανός υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Θα άρουμε το καθεστώς των διπλωματικών εγκαταστάσεων από αρκετές ιδιοκτησίες που σχετίζονται με τη Ρωσία στο Ηνωμένο Βασίλειο… εισάγουμε νέους περιορισμούς στις ρωσικές διπλωματικές βίζες (θεωρήσεις), συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παραμονής των ρώσων διπλωματών στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Home Secretary @JamesCleverly has announced the expulsion of an undeclared Russian military intelligence officer and limits on the time their diplomats are able to stay in the UK.

We stand with our allies in the face of Russian aggression 🇬🇧🇪🇺

— Home Office (@ukhomeoffice) May 8, 2024