Μακελειό από «μοναχικό λύκο» σε ρωσικό πανεπιστήμιο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πόλη Περμ της Σιβηρίας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε πανεπιστήμιο ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως. Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο Russia Today, φοιτητές πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου προκειμένου να γλιτώσουν από τη μανία του οπλοφόρου.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον oκτώ επιβεβαιωμένους νεκρούς και δέκα τραυματίες, ενώ πηγές των αρχών της πόλης του Περμ ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε δέκα.

UPDATE: Eight people were confirmed killed, six injured in a shooting on the campus of a university in the Russian city of Permhttps://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/0IIUBUxUls

