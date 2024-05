Το ροκ μήνυμα του Μπλίνκεν στον Πούτιν παίζοντας κιθάρα σε μπαρ του Κιέβου

Αλλοι παίρνουν το όπλο τους και άλλοι την κιθάρα. Ο Αντονι Μπλίνκεν, έφερε μαζί του στο Κίεβο και τα δύο, τα όπλα ως μέρος του νέου πακέτου βοήθειας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία και την αγαπημένη του κιθάρα στη σκηνή ενός μπαρ του Κιέβου, όπου πήγε για να χαλαρώσει μετά τις συνομιλίες με την ουκρανική ηγεσία.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, εκτός από δεινός διαπραγματευτής, είναι και άσος στην κιθάρα, καθώς συχνά-πυκνά παίζει ροκ, παρέα με άλλους μουσικούς.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Μπλίνκεν ανέβηκε στη σκηνή του Barman Dictat στο Κίεβο, όπου έπαιζε το ουκρανικό συγκρότημα 19.99, στέλνοντας ένα μήνυμα στον Πούτιν: «Rockin’ in the Free World» («Ροκάροντας στον ελεύθερο κόσμο»), το διάσημο τραγούδι που έγραψε ο Νιλ Γιανγκ, το 1989, λίγο πριν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

U.S. Secretary of State Antony Blinken performs“Rocking to the Free World” in a bar in Kyiv. // video by @cspan pic.twitter.com/EgSrl3UKWh

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 14, 2024