«Στην Αντίπαρο βρέθηκε την Κυριακή το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια παρέα που ασκεί τεράστια παγκόσμια επιρροή. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ήταν προσκεκλημένοι του μεγαλοεπιχειρηματία και παραγωγού του Χόλιγουντ Μπάρι Ντίλερ και της κορυφαίας σχεδιάστριας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ που κάνουν διακοπές στο Αιγαίο, ενώ γύρω από το τραπέζι βρίσκονταν επίσης ο Τζεφ Μπέζος, ο Τομ Χάνκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον και ο δημοσιογράφος του CNN Αντερσον Κούπερ. H βραδιά κύλησε με χαλαρή συζήτηση για το ελληνικό καλοκαίρι, τα νησιά, την σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας, τις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και για σχέδια να γυριστούν κι άλλες ταινίες στη χώρα μας».

Αυτή είναι η είδηση «ψυχρά»! Αλλά μέσα της, εκτός από την αίγλη των larger than life ονομάτων που εμπεριέχει, κρύβει ερωτήματα καίρια και απαντήσεις άκρως ενδιαφέρουσες.

Ξεκινώ με την άκομψη διατύπωση «τι γύρευε ο Μητσοτάκης με όλους αυτούς», ή και με την αντίστροφη, καχύποπτη, «τι γύρευαν όλοι αυτοί με τον Μητσοτάκη;».

Κατ’ αρχάς, έχουμε μια παρέα πανίσχυρων ανθρώπων, με παγκόσμια επιρροή, που δεδηλωμένα έρχονται από, ή ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Ο Μητσοτάκης θεωρείται φιλελεύθερος, liberal (όχι με την αμερικανική έννοια του όρου, liberal εκεί λέγονται οι σοσιαλδημοκράτες), και αν κάποιος αναζητούσε τον πολιτικό του φυσικό χώρο, θα έψαχνε κάπου στις παρυφές των «προ Τραμπ» Ρεπουμπλικανών. Αρα, το ότι κερδίζει την παρέα αυτών των ανθρώπων, κάτι λέει.

Αλλά ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να ψηλαφήσει κάποιος το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από πολύ δύσκολες αλλά και γεμάτες πρόκληση εξελίξεις (πανδημία, παγκόσμια οικονομική κρίση, γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας, κλπ), αναπλάθει και διαμορφώνει το δικό του πολιτικό στίγμα. Κάτι που ίσως δυσκολέψει ή και εκνευρίσει τους εδώ αντιπάλους του…

Από την άλλη, θα πει κάποιος, ότι στην ζυγαριά της πραγματικότητας, οι ταυτότητες και οι ιδεολογίες δεν παίζουν πάντα τον καίριο ρόλο. Το κρίσιμο μέγεθος ή συστατικό, όπως λέμε, είναι η χημεία. Πόσο καλά μπορώ να συνεννοηθώ με τον άνθρωπο που κάθεται απέναντί μου; Είναι αξιοπρεπής και ευχάριστος τύπος (decent and pleasant guy); Αυτά που λέει, είναι κατανοητά, έχουν σημασία (do they make sense); Μπορώ να τον εμπιστευτώ; Και, βεβαίως, μπορώ να κάνω δουλειές μαζί του, που θα ωφελήσουν τον τόπο μου;

Στην αμερικάνικη κουλτούρα, αυτά τα ερωτήματα έχουν σημασία. Είμαι σίγουρος ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάθισαν μαζί στο δείπνο της Αντιπάρου, τα έχουν μέσα τους απαντήσει. Αλλιώς δεν θα ήταν εκεί. Από την άλλη, οι μεγάλες επιχειρηματικές/πολιτικές συμφωνίες (διότι, περί αυτού ο λόγος τώρα), δεν γίνονται πάντα με όρους «good guys – bad guys». Θαρρώ, δηλαδή, ότι πιο εύκολα μπορείς να διαχειριστείς έναν Ερντογάν, παρά έναν δισεκατομμυριούχο αμερικανό επιχειρηματία που, για να τον κερδίσεις πραγματικά και δίχως να του πουλήσεις τη ψυχή σου, πρέπει να κολλήσεις πολλά ένσημα.

Οπως και να έχει, ένα δείπνο με «ισχυρούς καλεσμένους» στην Αντίπαρο, με την αυτονόητη διεθνή διάσταση που ήδη έχει πάρει, είναι κατ’ αρχάς, «καλή είδηση» (good news) για τον τόπο. Η μεγάλη του βιομηχανία, που είναι βεβαίως ο τουρισμός, ακόμα και (ή ίσως, ιδίως και) τώρα με την πανδημία, κερδίζει φοβερό ISO και τεράστια προοπτική.

Κάποτε, τα μέρη που συγκέντρωναν την αφαν-γκατέ της επιχειρηματικής, βασιλικής και καλλιτεχνικής ελίτ ονομάζονταν «παιδικές χαρές των πλουσίων και διασήμων». Η Αντίπαρος, η Σίφνος, η Τήνος, και άλλα διόλου λάιφσταϊλ και σελέμπριτι νησιά της Ελλάδας που τώρα κεντρίζουν όλο και περισσότερα πρόσωπα extra-large, όπως αυτά για τα οποία μιλάμε, αντικατοπτρίζουν ίσως μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει πάψει να είναι αρνητικό πρωτοσέλιδο, και αναδύεται ως «καινούργια αξία», στην οποία ίσως ωφελεί κάποιος να επενδύσει.

Οι εκ των έσω πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στην Αντίπαρο συζητήθηκε αρκετά το πόσο «αγαπησιάρικη» (loveable) είναι ξανά η Ελλάδα, σε ένα ευρύ γεωπολιτικό τοπίο όπου ο καιρός παραμένει άστατος.

Ο Μητσοτάκης κάθισε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που ο λόγος τους περνάει. Κουβαλάνε βαριά βιογραφικά.

Ξεκινώ από τον πιο οικείο σε μας. Το συμπατριώτη!

Ο Τομ Χανκς, 64, αμερικανός ηθοποιός, ίσως από τους πιο διάσημους όλων των εποχών, Η αγοραστική του αξία, αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άβολο για την περίσταση μέτρο, πλησιάζει τα $10 δισεκατομμύρια. Το ειδικό βάρος του ονόματος και της επιρροής του είναι απροσμέτρητο. Και ο λόγος του βαραίνει.

Το 2016 υποστήριξε ανοικτά την Χίλαρι Κλίντον για Πρόεδρο των ΗΠΑ. Την νίκησε ο ανεμοστρόβιλος Τραμπ, τον οποίο ο Χανκς δεν συμπάθησε ποτέ. Το 2020, τάχθηκε στο πλευρό του Μπάϊντεν, αλλά και πάλι δίχως δημοσιότητα μεγάλη, δεν την ήθελε. Εχει κάνει σημαντικές δωρεές στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά ούτε κι αυτές τις διαφημίζει.

Το 2019 ανακηρύχτηκε επίτιμος πολίτης της Ελλάδος, και έχει τώρα, μαζί με το αμερικανικό και το ελληνικό διαβατήριο. Είναι παντρεμένος με την συνομήλικη του Ρίτα Ουίλσον, γεννημένη από μητέρα Βορειοηπειρώτισα, την Δωροθέα Τσίγκου και πατέρα Βούλγαρο, τον Χασάν Ιμπραήμοφ, ο οποίος το 1949 μετανάστευσε στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε την Ελληνίδα, έγινε Χριστιανός Ορθόδοξος και άλλαξε το επώνυμό του σε Ουίλσον που έτσι «λεγόταν» η οδός όπου έμενε αρχικά!

Εδώ και χρόνια, ο μικρός παράδεισός τους είναι στο νησί της Αντιπάρου όπου, σε λίγες ημέρες, 9 Ιουλίου, ο Χανκς θα γιορτάσει τα 64α γενέθλιά του.

Οι δυο τους, από τα μακροβιότερα έγγαμα ζευγάρια στην διεθνή σόου-μπίζνες, έχουν συνδέσει άρρηκτα τη ζωή τους με το να βοηθούν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, άμεσα ή έμμεσα. Ενδεικτικά, και πέρα από τις πολλές άλλες, μεγάλες φιλανθρωπίες τους, ενίσχυσαν έμπρακτα ανθρώπους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Μάτι και, όταν τον Μάρτιο του 2020 κόλλησαν και οι δύο κορονοϊό στη διάρκεια γυρισμάτων στην Αυστραλία και χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομείο, πρόσφεραν τα αντισώματα του αίματός τους για έρευνα σχετικά με την Covid-19.

Προσθέτουμε εδώ ότι Μητσοτάκης, Μαρέβα, Τομ Χανκς και Ρίτα Ουίλσον είχαν βρεθεί και πέρυσι στην Αντίπαρο, και υπάρχει η χαρακτηριστική φωτογραφία στην οποία ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του επιδεικνύουν και οι δύο με υπερηφάνεια τα ελληνικά τους διαβατήρια.

Ο «καπετάνιος» της κρουαζιέρας όλων αυτών των σημαντικών προσώπων, είναι ο Μπάρι Ντίλερ, 79, αμερικανός επιχειρηματίας στον κλάδο των μίντια, κυρίως των ιντερνετικών, αλλά και των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Είναι από εκείνα τα εμβληματικά επιχειρηματικά πρόσωπα στην Αμερική που, όμοια με τον αξέχαστο Στιβ Τζομπς (1955-2011), εγκατέλειψαν τις σπουδές τους για να ακολουθήσουν, όπως λέμε πια, το όνειρό τους.

Ο Ντίλερ (που το όνομά του, αν και με διαφορετική ορθογραφία, Diller και όχι Dealer, παραπέμπει ευθέως σε σύναψη μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών), τα παράτησε στο περίφημο UCLA, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, τρεις μόλις εβδομάδες μετά την εγγραφή του.

Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από εβραϊκή οικογένεια. Είναι παντρεμένος με την διάσημη βελγίδα σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, 74, με την οποία κάνουν τώρα διακοπές στο Αιγαίο, με το 100 περίπου μέτρων σκάφος τους στο οποίο έδωσε το όνομα της Ηούς, ελληνίδας θεάς της αυγής. Είναι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, και η «καθαρή» περιουσία του τον Ιούνιο του 2021 ήταν στα $4,2 δισεκατομμύρια.

Επόμενος συνδαιτυμόνας ο Αντερσον Κούπερ, 54, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής του CNN. Αλλά και ως γνήσιος ρεπόρτερ, με απίθανη ροπή προς τις συνεντεύξεις που «βγάζουν είδηση», συμμετέχει κατά καιρούς και στην εκπομπή-σημαία του CBS, «60 λεπτά».

Γεννημένος από πλούσια οικογένεια του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, συνδυάζει, λένε, το εκπληκτικό storytelling (αφηγηματικότητα) του συγγραφέα πατέρα του Ουάϊατ Εμορι Κούπερ και το ενδυματολογικό-εμφανισιακό γούστο της μητέρας του Γκλόρια Βάντερμπιλντ, θρυλικής και ζάμπλουτης σχεδιάστριας μόδας. Ηταν μωρό ο Κούπερ όταν πρωτοφωτογραφήθηκε για το Harper’s Bazaar, από την Νταϊάν Άρμπους, (1923-1971), μια πολύ ιδιαίτερη φωτογράφο, που εστίαζε τη δουλειά, αλλά και τον φακό της, στο να δείχνει και να αναδεικνύει περιθωριοποιημένους ανθρώπους ως απόλυτα κανονικούς.

Ο δημοσιογράφος του CNN, ιδίως στα επιτόπου ρεπορτάζ του, έχει ιδιαίτερους κώδικες επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είναι «μπροστά». Είναι, τέλος, από τους πρώτους δημοσιογράφους μεγάλης προβολής που παραδέχτηκε ανοικτά, το 2012, ότι είναι γκέϊ.

Στον «μεγάλο αγώνα» κατά του Τραμπ, ο Κούπερ ήταν από τους βασικότερους άνκορμεν του CNN που κτυπούσαν ανελέητα τον πρώην Πρόεδρο και στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους τον Τζο Μπάϊντεν του Δημοκρατικού Κόμματος.

Από το Αιγαίο ο Τζεφ Μπέζος, 57, όντας και αυτός στην παρέα των παγκόσμιων υπερ-ινφλούενσερ του Ντίλερ, εξέπεμψε σήμερα, Δευτέρα, την προαναγγελθείσα είδηση ότι παραιτείται από Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, ακριβώς 27 χρόνια από την ημέρα που την ίδρυσε, αλλά θα συνεχίσει να έχει «τεράστια δύναμη και επιρροή στην εταιρεία», όπως μετέδωσε το κανάλι του Κούπερ. Μιλάμε για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, με καθαρή περιουσία (σύμφωνα με στοιχεία φρέσκα, του 2021), στα $200 δισεκατομμύρια. Μπροστά του δηλαδή, ο Ντίλερ φαντάζει φτωχός. Σε λίγες μέρες, 20 Ιουνίου συγκεκριμένα, θα κάνει το πρώτο του διαστημικό ταξίδι, με δικό του διαστημόπλοιο, το Blue Origin, με τον αδερφό του Μαρκ συνεπιβάτη και δύο ακόμη συνταξιδιώτες. Πολιτική ταυτότητα σαφή δεν δηλώνει. Μοιράζει τις εισφορές του αριστερά και δεξιά, αν και οι «μέσα στα πράγματα» δηλώνουν ότι βαθιά μέσα του είναι Δημοκρατικός. Αλλωστε εξαγόρασε πριν μερικά χρόνια μια εφημερίδα-ναυαρχίδα των Δημοκρατικών, την Washington Post..

Από όλους τους συνδαιτυμόνες της Αντιπάρου, ο Μπέζος είναι σίγουρα ο πιο πλούσιος και αναμφίβολα ο λιγότερο δημοφιλής/συμπαθής. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ιντερνετικό «δημοψήφισμα» που έγινε μόλις ανακοίνωσε το ταξίδι του στο Διάστημα, πριν μερικούς μήνες, αμέσως, σε μία ημέρα, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι υπέγραψαν ψήφισμα λέγοντας: «Μην του επιτρέψετε να ξαναγυρίσει στη Γη»!

Επιτρέψτε του όμως προηγουμένως να χαρεί την ωραιότερη θάλασσα του πλανήτη…

