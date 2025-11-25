Τα «καμμένα» ψέματα του Τσίπρα

Ενα από τα πολλά στοιχεία του «αμαρτωλού» παρελθόντος που ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει με περισσή ελαφρότητα στο βιβλίο του είναι η συνεργασία με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ.

Λίγο-πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, επειδή απλώς ο Καμμένος πήγε νωρίτερα από τον Σταύρο Θεοδωράκη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου την επομένη των εκλογών του Ιανουαρίου 2015.

Στο σχετικό απόσπασμα της «Ιθάκης» αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Την επομένη λοιπόν ήρθε πρώτα ο Καμμένος στο γραφείο μου στην Κουμουνδούρου. Με τον Πάνο είχαμε από πριν κάποιου είδους επαφές και συζητήσεις, κυρίως ο Παππάς έκανε τις επαφές και εγώ είχα μιλήσει μια-δυο φορές μαζί του. Μερικούς μήνες νωρίτερα, μάλιστα, στις 14 Οκτωβρίου 2014, είχαμε συναντηθεί επισήμως στο γραφείο μου στη Βουλή με θέμα την πρόταση των ΑΝ.ΕΛ. για τα κόκκινα δάνεια. Μετά τη συνάντηση ανακοίνωσα ότι θα την υπερψηφίζαμε και ο Πάνος, με τη σειρά του, είπε ότι δεν επρόκειτο οι ΑΝ.ΕΛ. να υπερψηφίσουν πρόταση της Κυβέρνησης για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ηταν κάτι σαν προετοιμασία συνεργασίας. Εξάλλου η κοινή μας αντίθεση στο Μνημόνιο και στις πολιτικές λιτότητας λειτουργούσε ως συνεκτικός κρίκος, παρά τις βαθιές διαφορές που μας χώριζαν σε όλα τα άλλα ζητήματα».

Το «κάτι σαν προετοιμασία συνεργασίας» είναι μια περιττή προσπάθεια εξωραϊσμού μιας συμφωνίας που είχε «κλείσει» από πολύ νωρίτερα και απλώς χρειαζόταν κάποια προσχηματική σκηνοθεσία για να ανακοινωθεί.

Ο Τσίπρας είχε διακρίνει το πολιτικό τοπίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απορροφήσει το ΠΑΣΟΚ, ο Καμμένος είχε μαζέψει ένα 10% από τη ΝΔ. Το ΚΚΕ δεν επρόκειτο να συνεργαστεί ούτως ή άλλως σε τίποτε, η Χρυσή Αυγή δεν συζητιόταν ως κυβερνητικός εταίρος (αν και για συμπαιγνίες στη Βουλή δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα), το Ποτάμι αντιμετωπιζόταν ούτως ή άλλως με δυσπιστία.

Με άλλα λόγια, η συνεργασία με τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα μονόδρομος, δεδομένων και των προθέσεών του, που αποκαλύφθηκαν κατά το δραματικό πρώτο εξάμηνο του 2015.

Αυτό που αποκρύπτει στη σημερινή του αφήγηση ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όλα αυτά είχαν συμφωνηθεί πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα, στις 22 Μαρτίου 2013, Τσίπρας, Καμμένος και ομάδες συνεργατών τους είχαν συναντηθεί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ (αξιωματική αντιπολίτευση τότε) στη Βουλή, με πλήρη δημοσιότητα και με τη δέουσα σκηνοθεσία, με (δήθεν) θέμα συζήτησης τη μνημονιακή κρίση της Κύπρου και την πρόταση μομφής κατά του τότε υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.

Τα μηνύματα ήταν περισσότερο από σαφή, αν και οι περισσότεροι τα υποτίμησαν. Θα όφειλαν να μην το έχουν κάνει, άλλωστε υπήρχε σαφής προειδοποίηση δια του Τύπου.

Σε δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του «Βήματος» της ίδιας ημέρας ο τίτλος ήταν «Συμφώνησαν σε συνεργασία οι Τσίπρας-Καμμένος» και στις δηλώσεις τους οι τότε επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ μιλούσαν για «κοινό μέτωπο στο Κοινοβούλιο, αλλά κυρίως στο κοινωνικό πεδίο», με στόχο «την αποκάλυψη της αλήθειας».

Συνεπώς, οι συζητήσεις είχαν αρχίσει και –κατά πάσα βεβαιότητα– καταλήξει πολύ νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 2014, όπως γράφει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, και σίγουρα η συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας δεν έγινε το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2015.

Ακολούθησαν όσα δραματικά συνέβησαν μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Και εκεί η συνεργασία και συμπόρευση Τσίπρα και Καμμένου επιβεβαιώθηκε με διαφορετικό τρόπο.

Τα ποσοστά των ΑΝΕΛ είχαν υποχωρήσει δραματικά από το 10% του Ιανουαρίου και το ενδεχόμενο να μη φτάσουν στο όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή ήταν ορατό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε με μεγαλύτερη αγωνία τα ποσοστά του Καμμένου, παρά τα δικά του.

Προς το απόγευμα, κορυφαίο στέλεχος (τότε) της Κουμουνδούρου ανέφερε σε κατ’ ιδίαν συνομιλία ότι «θα είμαστε ήσυχοι και σίγουροι με τον Καμμένο στη Βουλή». Δεν το ομολόγησε, ούτε όμως και το διέψευσε, ότι την κρίσιμη στιγμή, και καθώς η εκλογική νίκη του Τσίπρα ήταν κατοχυρωμένη, οι ΑΝΕΛ πριμοδοτήθηκαν με ψηφοφόρους από τις κομματικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ώστε να φτάσει στο επαρκές 3,69%.

Οι θερμές αγκαλιές Τσίπρα και Καμμένου λίγες ώρες αργότερα στην Πλατεία Κλαυθμώνος εξηγούνταν εύκολα κατόπιν (και) όλων αυτών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News