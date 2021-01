Δένδιας στο Σεράγεβο με το συλλογικό Προεδρείο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας το μεσημέρι είχε συνάντηση με τα μέλη του συλλογικού Προεδρείου της χώρας στο Σεράγεβο ενώ αναμένεται να συναντήσει και τον ομόλογό του Γιόσιπ Μπρκιτς.

Στη διάρκεια της πρώτης του συνάντησης έγινε εποικοδομητική συζήτηση για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με μέλη του Συλλογικού Προεδρείου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο Σεράγεβο. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις – I met with #BiH Presidency Members. Constructive exchange of views on current regional developments. pic.twitter.com/97uPlzFzs4

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2021