Στις 10 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί το αίτημα αποφυλάκισης του Σαρκοζί

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να παραμείνει πίσω από τα κάγκελα για μεγάλο διάστημα, βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Το αίτημα αποφυλάκισής του θα εξεταστεί στις 10 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε δικαστική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος άρχισε να εκτίει την ποινή του στις 21 Οκτωβρίου, στη φυλακή La Sante του Παρισιού, έπειτα από την καταδίκη του σε πέντε χρόνια κάθειρξης για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού στις 25 Σεπτεμβρίου έβαλε τη σφραγίδα μιας πολύκροτης υπόθεσης που εδώ και χρόνια σκιάζει την πολιτική του πορεία.

Αμέσως μετά τη φυλάκισή του, ο Σαρκοζί υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης, ενώ παράλληλα έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Η νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αν και οι ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη οριστεί επισήμως.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης που τον έστειλε απευθείας στη φυλακή αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση στη Γαλλία.

Οι δικαστές αιτιολόγησαν την απόφαση επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται «το μίσος» προς το πρόσωπό του.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της αποφυλάκισής του, το δικαστήριο δεν θα λάβει υπόψη αυτό το κριτήριο της «σοβαρότητας» που ενδέχεται να «διαταράξει τη δημόσια τάξη».

Η συνέχιση της κράτησης μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον είναι το μοναδικό μέσο για τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συνεννοήσεων μεταξύ κατηγορουμένων, ή για την αποτροπή φυγής και υποτροπής, σύμφωνα πάντα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αν δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να αποφυλακιστεί, πιθανότατα υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση, με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News