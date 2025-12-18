Νέο προσκλητήριο από την κυβέρνηση στους αγρότες: Ας μην κάνουμε την τρίχα, τριχιά

«Η μπάλα είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί και η αγορά να δουλέψει, έρχονται Χριστούγεννα. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ώστε να βρεθεί μία λύση στη βάση που έχουμε θέσει».

Με τη φράση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να στείλει από το βήμα της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, μία ακόμη πρόσκληση στους αγρότες της χώρας να έρθουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό ή/και τους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να μπει ένα τέλος στα μπλόκα και την ομηρία μίας σειράς κλάδων εξαιτίας της παρεμπόδισης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Ερωτηθείς ενόψει της συνέλευσης των αγροτών και των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν καντρικά αναφορικά με το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε λέγοντας:

«Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για κάτι που είναι απόφαση άλλων. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα.

»Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα. Ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί.

»Οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια, η αγορά πρέπει να δουλέψει και ταυτόχρονα να υπολογίσουν ότι η κυβέρνηση αυτή περνά από τα λόγια στις πράξεις για ακόμη μία φορά, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν.

»Ο διάλογος μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ. Περιμένουμε από εκείνους να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει σε μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχουμε θέσει».

Οσον αφορά το οδυνηρό για την κυβέρνηση και τις προοπτικές οικοδόμησης ενός ουσιαστικού διαλόγου με τους αγρότες, «τεχνικό λάθος» με τις πληρωμές την Τετάρτη, ο κ. Μαρινάκης το αναγνώρισε, σπεύδοντας να σημειώσει ότι διορθώθηκε αμέσως και σε ό,τι έχει να κάνει εν γένει με το πρόβλημα εμπιστοσύνης που δημιουργούν ή έστω επιτείνουν, τέτοιου είδους λάθη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ας μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Η εμπιστοσύνη χτίζεται από την αξιοπιστία μιας σειράς πληρωμών».

