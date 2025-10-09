Στη… Βουλή ο στολίσκος για τη Γάζα: Πήγατε για τις selfies και τα βιντεάκια στο Τik Tok, είπε στην Πέρκα ο Γεωργιάδης

Μετά το «σόου επαναπατρισμού» -ορθότερα επιστροφής- των ακτιβιστών του Sumud στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (δημοσία δαπάνη μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος), ο στολίσκος για τη Γάζα έφθασε… στη Βουλή, όπου ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα: μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες ανάμεσα στους 27 Ελληνες που θέλησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, μαζί ίσως με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο και τον Αλέξανδρο Αποστολάκη, γιο του ναυάρχου -και πρώην υπουργού- Αποστολάκη.

Σε βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού της (δείτε το κάτω), η κυρία Πέρκα κατήγγειλε την απαγωγή της από τους ισραηλινούς στρατιώτες, αφού πρώτα μετέδιδε σχεδόν καθημερινά στο Tik Tok την εξέλιξη του ταξιδιού της προς τη Γάζα.

«Kανένας δεν σας απήγαγε», της απάντησε ο Αδωνις Γεωργιάδης μέσα στη Βουλή. «Κάνατε λάθος που μπήκατε σε αυτό το πλοίο και επί της ουσίας. Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγε το Ισραήλ; Κανένας δεν σας απήγαγε. Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι αυτή είναι εμπόλεμη ζώνη. Με τη θέλησή σας μπήκατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου, για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί μη μου πείτε ότι πιστεύετε σοβαρά ότι πενήντα κονσέρβες και οκτώ πακέτα μακαρόνια, που είχατε πάνω στο σκάφος, ότι θα έσωζαν το λαό της Γάζας από το λιμό. Για selfies πήγατε, για τα βιντεάκια στο Τik Τok πήγατε, για τα διεθνή media πήγατε. Όπως κάνει πάντα η Αριστερά. Όλα για το σόου και το θεαθήναι. Καμία ουσία δεν είχε αυτή σας η πράξη. Με τη θέλησή σας, ως ενήλικας άνθρωπος, αποφασίσατε να μπείτε σε ένα καράβι ενώ είχατε προειδοποιηθεί από το Ισραήλ, ότι αν φτάσατε στα χωρικά του ύδατα θα συλληφθείτε. Αρα, για ποια απαγωγή μιλάτε; Για ποια απαγωγή;» διερωτήθηκε επίμονα ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε στον ίδιο τόνο:

«Σας συνέλαβαν σε περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ και προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε καμία απαγωγή. Γιατί αν σας είχατε απαγάγει κυρία συνάδελφε, τώρα δεν θα μιλούσατε ωραία και καλά στη Βουλή».

«Ξέρετε, αντίθετα, ποιοι έχουν απαχθεί;» ρώτησε ο υπουργός τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς με αφορμή την προσπάθειά της να παρουσιαστεί ως θύμα απαγωγής από τις ΙDF. «Εχουν απαχθεί οι Εβραίοι που ήταν στα σπίτια τους στις 7 Οκτωβρίου 2023 και είναι ακόμη όμηροι στη Γάζα και τους βάζουν να σκάβουν τον τάφο τους και αν πετύχει η συμφωνία του προέδρου Τραμπ, θα μπορέσουν να απελευθερωθούν. Πραγματικοί απαχθέντες κυρία Πέρκα, είναι αυτοί οι Εβραίοι που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας, δεν είστε εσείς που ήρθατε εδώ με τα ωραία σας ρούχα να μιλήσετε ωραία στη Βουλή, ελεύθερη, επειδή το κράτος του Ισραήλ, σεβόμενο τα δικαιώματά σας, σας απήλασε και σας έστειλε πίσω», της επεσήμανε.

«Και για να μην μας το παίζετε και ήρωες. Κανέναν ηρωισμό δεν είχε η πράξη. Μια γελοιότητα ήταν της Αριστεράς. Της παγκόσμιας Αριστεράς. Η Αριστερά δεν ξεχωρίζει. Είστε διεθνιστές ούτως ή άλλως», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στο κόστος επαναπατρισμού των «27» από το Ισραήλ:

«Ως προς το κόστος επαναπατρισμού, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ με μεγάλη δυσκολία υπερασπίζομαι την απόφαση της κυβερνήσεως να σας πληρώσουν τα έξοδα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να τα χρεωθείτε ο καθένας σας στο ατομικό σας λογαριασμό στην εφορία. Γιατί πήγατε εν γνώσει σας εκεί. Ξέρατε ότι θα συλληφθείτε. Και θα έπρεπε να έχετε προβλέψει για τα έξοδα της επιστροφής σας. Δεν έχει καμία δουλειά ο έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει εσάς να κάνετε την πλάκα σας. Όχι μόνο δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ, έχω να καταδικάσω εσάς που πήγατε πάνω στο καράβι, για να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια», επέμεινε ο υπουργός Υγείας.

«Μιλάτε για τους Παλαιστίνιους σε 13 λεπτά παρέμβασης και δεν είπατε τίποτε για τον ελληνικό λαό. Μην εκπλήσσεστε γιατί σας έχουν στο 1%», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης και επανέλαβε ότι η κυρία Πέρκα -ειδικά για όσα έπραξε με την ιδιότητα του μέλους της Βουλής των Ελλήνων- έκανε λάθος:

«Είναι απολύτως προφανές ότι κάνατε λάθος που ήσασταν σε αυτό το πλοίο και κάνατε λάθος που πήγατε. Πρώτα από όλα, κάνατε λάθος ως ελληνίδα βουλευτής, γιατί ναι, η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ είναι τεράστιο εθνικό συμφέρον.

»Πού είναι αυτή η στρατηγική σχέση; Είναι στην Κύπρο και τα εξελιγμένα όπλα που έχουν δώσει στην Κύπρο, οι Εβραίοι φίλοι μας στην Κυπριακή Δημοκρατία για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Είναι στις κοινές ασκήσεις με τις ελληνικές Ενοπλές Δυνάμεις με τα F35, είναι στο αμερικανικό Κογκρέσο που μπλοκάρουν τα F35 στην Τουρκία, που μπορεί να απειλήσουν την Ελλάδα με βομβαρδισμό, επειδή δεν τους πιάνουν τα ραντάρ, είναι στα διεθνή fora που παντού καταγγέλλεται η τουρκική απειλή, είναι στους πολλούς εβραίους τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ξοδεύουν στα λεφτά τους, είναι στους Εβραίους επενδυτές που κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα», εξήγησε στην Πέτη Πέρκα ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε λέγοντας:

«Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδας και άρα ένας έλληνας βουλευτής ο οποίος ξοδεύει όλη του την ενέργεια για το πώς θα βλάψει αυτή τη σχέση, ναι, αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας».

«Είχα μια μικρή ελπίδα ότι λίγο θα κάνετε πίσω στον ακραίο ακροδεξιό λόγο ο οποίος διακυβεύει τα πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει για τη χώρα μας να υπερισχύσει το δίκιο του ισχυρού; Πώς θα λύσετε το Κυπριακό, όταν θα πάει ο Τραμπ με την Τουρκία να μιλήσει και θα μας φέρει την πρόταση;», επιχείρησε να του απαντήσει η Πέτη Πέρκα, για να συμπληρώσει:

«Οπως και να το κάνουμε, η ανθρωπότητα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προχωρήσει, έχει κανόνες, έχει Δίκαιο, έχει αξιακό σύστημα που όσο και να φωνάζετε, η Αριστερά θα το υπηρετεί πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πτέρυγες που δεν τολμούν να πουν ότι έχουμε εθνικό συμφέρον και ας δολοφονούνται παιδιά και ότι αυτό το κράτος είναι το προπύργιο της δημοκρατίας. Αυτά είναι η ακροδεξιά και ξυπνήσαμε ένα πρωί και είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Πραγματικά όμως, δεν περίμενα τόσο ακραία πράγματα», παρατήρησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Εγώ θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η Ιστορία γράφεται και θα είναι αμείλικτη με όσους δεν μίλησαν για το έγκλημα αυτό. Τέτοιο έγκλημα και εξόντωση λαού έχει να γίνει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», επέμεινε με τη σειρά της και διερωτήθηκε εκ νέου:

«Πώς εξυπηρετείτε τα εθνικά συμφέροντα όταν υποστηρίζετε εκείνον που καταργεί πλήρως το διεθνές Δίκαιο, το οποίο συνεχώς επικαλείσαι για να επιλύσεις τα εθνικά θέματας;»

Την ώρα μάλιστα που είχε τον λόγο ο υπουργός, η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, τού είπε εκτός μικροφώνου, να… πάρει τα χάπια του, με εκείνον να ζητεί την παρέμβαση του προεδρείου της Βουλής, το οποίο ζήτησε τελικά να διαγραφεί από τα πρακτικά το σχόλιό της σε βάρος του υπουργού.

