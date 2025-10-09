Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η ενημέρωση Μητσοτάκη για όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα ενημερώσει τελικά ο Πρωθυπουργός την εθνική αντιπροσωπεία, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, για όλα τα τρέχοντα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ηταν τον περασμένο Σεπτέμβριο που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζητούσε τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τις εξελίξεις στην Γάζα, με τον Πρωθυπουργό να επιλέγει ωστόσο να διευρύνει την ατζέντα της συζήτησης που θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Εν τω μεταξύ στη Διάσκεψη των Προέδρων έγινε ομοφώνως δεκτή η πρόταση Ανδρουλάκη για την επιλογή των επικεφαλής των τριών συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών –του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, με ανοικτή πρόσκληση (αντί υπόδειξής τους από την κυβέρνηση).

Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, θα δημοσιευτούν οι σχετικές προσκλήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση αναλαμβάνει όποιος εκ των υποψηφίων καταφέρει να συγκεντρώσει πλειοψηφία τριών πέμπτων στη σχετική ψηφοφορία.

Τέλος, κατα τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων την Πέμπτη, αποφασίστηκε, επίσης ομόφωνα, για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας να εφαρμόζεται εφεξής αυτό που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής: να είναι παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας οι τουλάχιστον 15 βουλευτές υπογράφοντες του αιτήματος κατά την ανάγνωσή του, προκειμένου να γίνει αποδεκτό (η προϋπόθεση αυτή είχε ανασταλεί λόγω Covid).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News