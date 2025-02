Στα Grammy το πιο μεγάλο χειροκρότημα ήταν για τους πυροσβέστες

Ολοι οι σταρ παραμέρισαν για να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy οι πυροσβέστες.

Οι ιστορικές πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Αντζελες έγιναν το θέμα των φετινών «Οσκαρ της μουσικής».

Τα λαμπερά πάρτι και οι εκδηλώσεις που συνήθως σηματοδοτούν την εβδομάδα των Grammys ακυρώθηκαν. Ακόμα και τα πάρτι μετά το τέλος της απονομής, που είναι το σήμα κατατεθέν της, ματαιώθηκαν.

Είκοσι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν – με γειτονιές ολόκληρες να έχουν γίνει στάχτη. Πολλοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες της βιομηχανίας είναι μεταξύ αυτών που έχασαν σπίτια, στούντιο και εξοπλισμό.

Τα βραβεία άνοιξαν με μια ειδική εμφάνιση του συγκροτήματος Dawes από το Λος Αντζελες – είναι τα αδέλφια Τέιλορ και Γκρίφιν Γκόλντσμιθ των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, ανέφερε το BBC.

Το δίδυμο πλαισιώθηκε στη σκηνή από πρώην νικητές των Grammy, όπως η Σέριλ Κρόου, ο Τζον Λέτζεντ, η Μπρίτνεϊ Χάουαρντ, για να ερμηνεύσουν το κλασικό τραγούδι «I Love LA» του Ράντι Νιούμαν.

Ο Μπρούνο Μαρς και η Lady Gaga τραγούδησαν το «California Dreamin’» των Mamas & the Papas, ενώ στη μνήμη του Κουίνσι Τζόουνς ο Στίβι Γουόντερ τραγούδησε το «We Are the World» με μια χορωδία μαθητών από δύο σχολεία που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές.

Οι Red Hot Chili Peppers ανέβηκαν επίσης στη σκηνή με το «Under the Bridge» – για το Λος Αντζελες.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν οι πυροσβέστες του Λος Αντζελες –που μάχονταν για πολλές ημέρες με τις φλόγες– ανέβηκαν στη σκηνή, για να εισπράξουν το πιο δυνατό και πιο θερμό χειροκρότημα.

Οι πυροσβέστες παρουσίασαν το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς –το άλμπουμ της χρονιάς– που απονεμήθηκε στην Beyoncé.

Σχεδόν κάθε διαφημιστικό διάλειμμα κατά τη διάρκεια της απονομής περιλάμβανε μια αναφορά στις πυρκαγιές, με πλάνα από καμένες γειτονιές.

Ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα έκανε πολλαπλές αναφορές στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών. Σημείωσε κάποια στιγμή ότι τουλάχιστον 7 εκατ. δολάρια είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές και χορηγίες.

