ΟΗΕ: Ψήφισμα για την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε την Παρασκευή, με συντριπτική πλειοψηφία, το αίτημα του κράτους της Παλαιστίνης για ένταξή του ως πλήρες μέλος στον ΟΗΕ, σε ένα ψήφισμα που ωστόσο έχει συμβολικό, κυρίως, χαρακτήρα, δεδομένου ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να ασκήσει δικαίωμα βέτο σε μια τέτοια εξέλιξη.

Το ψήφισμα που αναγνωρίζει ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια για να γίνουν μέλος και θα έπρεπε «να ενταχθούν στον Οργανισμό», δίνοντάς τους και ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα ως «παρατηρητές», συγκέντρωσε 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 25 αποχές. Μεταξύ των εννέα που το καταψήφισαν ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Γενική Συνέλευση παρέπεμψε, έτσι, το σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, συνιστώντας στα μέλη του να το εγκρίνουν.

UN General Assembly determines that the State of Palestine is qualified and should be admitted as a member to the United Nations.

UNGA further recommends that the Security Council reconsider the matter.https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/6dEl4ps8pp

— United Nations (@UN) May 10, 2024