Γερμανικοί σιδηρόδρομοι: Ρομποτικός σκύλος εναντίον γκράφιτι

Έναν… σκύλο δοκίμασε η Deutsche Bahn, η εταιρεία των γερμανικών σιδηροδρόμων, για να σταματήσει τον βανδαλισμό των τρένων με γκράφιτι.

Το όνομά του είναι Spot, αλλά δεν δείχνει τα δόντια του γιατί, πολύ απλά, δεν έχει, ενώ είναι πολύ αργός για να κυνηγήσει τους παραβάτες. Ο Spot είναι ένας σκύλος-ρομπότ.

Με μέγιστη ταχύτητα επτά χλμ την ώρα, η αποστολή του δεν είναι να κυνηγά τους «γκραφιτάδες», αλλά να μεταδίδει απευθείας εικόνες στο προσωπικό ασφαλείας της Deutsche Bahn.

Σύμφωνα με τους Times, ο Spot δοκιμάστηκε για ένα μήνα στα αμαξοστάσια των προαστιακών τρένων S-Bahn στο Μόναχο, εξοπλισμένος με τρεις κάμερες και εφοδιασμένος με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό «μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή άλλων παρατυπιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bahn.

Ο Spot, που αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics, μπορεί να κινείται ανεξάρτητα σε διάφορες επιφάνειες, όπως ράγες ή χαλίκι, και μπορεί να ανεβαίνει σκαλοπάτια. Μπορεί επίσης να περιπολεί τη νύχτα και, αν πέσει, μπορεί να σηκωθεί μόνος του.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο, δεν σημειώθηκε ούτε ένα περιστατικό στις περιοχές που περιπολούσε ο Spot. Μπορεί να λειτούργησε αποτρεπτικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, η απόδοσή του δεν ήταν άψογη και η εταιρεία δεν θα τον προσλάμβανε στην παρούσα μορφή του, πρόσθεσε ο ίδιος. «Ο Spot χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση και πρέπει να επεκταθεί τεχνικά από τους προγραμματιστές του».

Τα ευρήματα των δοκιμών έπρεπε να αξιολογηθούν λεπτομερώς και μια περαιτέρω δοκιμή θα γινόταν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

My S-Bahn got a facelift it seems #Berlin #Death #Streetart #graffiti pic.twitter.com/d9EZwjoxxF

Οι δοκιμές θα κοστίσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ποσό που ωχριά μπροστά στα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύει η DB για την αφαίρεση του γκράφιτι από τα τρένα της μόνο στο Μόναχο κάθε χρόνο.

EMU action:

As the ICE arrives from Munchen Hbf, a Class 4746 from S-Bahn operator Ventus and Class 4024 from OBB pull into the station. https://t.co/YtP7nVT4fR pic.twitter.com/aJKNFYQohe

— Rupak Chattopadhyay (@RupakChatto) May 20, 2023