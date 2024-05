Ουκρανία: «Νέο μέτωπο» από τους Ρώσους – επιτέθηκαν στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χερσαία επίθεση με τεθωρακισμένα κατά της περιοχής του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία νωρίς την Παρασκευή, και προήλασαν κατά ένα χιλιόμετρο κοντά στη συνοριακή πόλη Βοβτσάνσκ σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη, σύμφωνα με υψηλόβαθμη στρατιωτική πηγή των Ουκρανών.

Η επίθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι εχθροπραξίες σε συνοριακές περιοχές στην περιφέρεια του Χαρκόβου συνεχίζονται και το Κίεβο απέστειλε περισσότερες δυνάμεις ως ενισχύσεις, δήλωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

«Περίπου στις 5 πμ, υπήρξε απόπειρα από τον εχθρό να διασπαστεί η αμυντική μας γραμμή υπό την κάλυψη τεθωρακισμένων οχημάτων», δήλωσε το υπουργείο. «Μέχρι τώρα, οι επιθέσεις αυτές απωθήθηκαν -συνεχίζονται μάχες με διάφορα επίπεδα έντασης».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στόχο να ωθήσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ακόμα και 10 χιλιόμετρα πιο πίσω από τα ρωσικά σύνορα και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου προσπαθούν να τις συγκρατήσουν.

Η Ουκρανία εκδίωξε τα ρωσικά στρατεύματα από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Χαρκόβου το 2022, τον πρώτο χρόνο του πολέμου, αλλά αφού άντεξε την αντεπίθεση του Κιέβου πέρυσι, οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται και πάλι και προχωρούν αργά, νοτιότερα, στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Τον Μάρτιο δημιουργήθηκαν φόβοι για τις προθέσεις του Κρεμλίνου στην περιοχή του Χαρκόβου όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη εντός του ουκρανικού εδάφους, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητη για την προστασία της Ρωσίας.

Έκτοτε, το Χάρκοβο, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω της εγγύτητάς του με τη Ρωσία, έχει σφυροκοπηθεί από αεροπορικά χτυπήματα που έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Two videos.. One video from Russian side, last night, boasting of how they were launching missiles onto the people of Kharkiv. Another video from people of Kharkiv, last night, showing results of those missiles. No military objective. Just genocide. pic.twitter.com/PAqBO3PE01 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 10, 2024

Στο Βοβτσάνσκ, μια συνοριακή πόλη στο Χάρκοβο με πληθυσμό 17.000 κατοίκων προπολεμικά, που τώρα έχει μειωθεί κατά πολύ, οι αρχές δήλωσαν ότι ο οικισμός και οι γύρω περιοχές βομβαρδίζονται με σφοδρότητα.

Οι αρχές βοηθούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, δήλωσε ο Ταμάζ Γκαμπαρασβίλι, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Βοβτσάνσκ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Hromadske radio.

Overnight, while many of us were sleeping peacefully in warm beds, north of Kharkiv was bombed, destroying civilian houses and injuring a child and an old woman. This is unsustainable. A dismantled and disarmed russia is the only way a democratic and free future is possible. pic.twitter.com/A2VnuvT16v — Тетяна Denford 🇺🇦🔱 (@TetyanaUkrainka) May 10, 2024

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου βρίσκεται και η ομώνυμη πόλη, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ουκρανία και το τελευταίο διάστημα έχει γίνει συχνά στόχος ρωσικών πυραύλων.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι

Οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν προετοιμασμένες για μια νέα ρωσική χερσαία επίθεση στα σύνορα της περιοχής του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukrainian Defender in Vovchansk, Kharkiv region, shares about the situation in the city. There has been massive shelling since last night by Russia. Locals are urged to evacuate or stay in shelters. "The situation is more or less stable," a military officer said. 📹:… https://t.co/aTmeCUIh9U pic.twitter.com/BmtXpq5q59 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2024

«Η Ουκρανία τούς αντιμετώπισε εκεί με στρατεύματα: ταξιαρχίες και πυροβολικό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία μπορεί να στείλει περισσότερα στρατεύματα για να στηρίξει την απόπειρα προέλασής της.

❗️Zelenskyy confirms Russian counteroffensive in the Kharkiv region pic.twitter.com/DtelRAJiLb — Bandera Fella *-^ (@banderafella) May 10, 2024

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικούς συνοριακούς οικισμούς στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου, που εξαπολύθηκαν παράλληλα με την χερσαία επίθεση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε γειτονικό χωριό, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

