Ο ΟΠΕΚΕΠΕ περνά στην ΑΑΔΕ – τι αλλάζει στις πληρωμές των επιδοτήσεων

Τρεις σημαντικές αλλαγές στον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, με κομβικό στοιχείο τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών, μαζί με όλες τις σχετικές αρμοδιότητες και διαπιστεύσεις, ενώ το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην Αρχή με τριετή απαγόρευση μετακίνησης.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για την επιστροφή επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν παράνομα ή αχρεωστήτως.

Η κυβέρνηση επιδιώκει το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τα Χριστούγεννα.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θεωρείται κομβικής σημασίας για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η επιλογή ευθυγραμμίζεται με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό πληρωμών, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ήδη λειτουργήσει με επιτυχία ως φορέας πληρωμών κατά την πανδημία, διαθέτοντας υψηλή ικανότητα ελέγχων και ισχυρή ψηφιακή υποδομή.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση στέλνει το μήνυμα ότι η πολιτεία είναι αποφασισμένη να βάλει τάξη στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Μίλησε για έναν σύγχρονο και αξιόπιστο μηχανισμό πληρωμών από το 2026, που θα επιτρέψει την ανακατανομή πόρων στους έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση μιας παθογένειας δεκαετιών. Ανέφερε ότι με το νέο σύστημα ενισχύσεων, η κυβέρνηση δημιουργεί έναν μηχανισμό που λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στον έλληνα αγρότη.

Για βαθιά θεσμική τομή έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση διασφαλίζει διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία στη ροή των ενισχύσεων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση της ενσωμάτωσης ανθρώπων και λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή, με στόχο κάθε ευρώ να πηγαίνει αποκλειστικά σε όσους πραγματικά το δικαιούνται.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

1. Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών για όλες τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Από 1ης Ιανουαρίου 2026, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα πληροφοριακά συστήματα, οι συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και οι εκκρεμείς δίκες περνούν στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, όλες οι διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρονται αυτομάτως στην ΑΑΔΕ, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή στις πληρωμές. Από τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, εξαιρούνται τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ, τα οποία θα υπόκεινται στην αρμοδιότητα του yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μεταφορά προσωπικού και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων

Το σύνολο του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία μεταβολή στη σχέση εργασίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατάταξη, διατηρούνται τα υφιστάμενα μισθολογικά κλιμάκια. Παράλληλα, θεσπίζεται απαγόρευση συμμετοχής του προσωπικού σε εμπορικές εταιρείες, καθώς και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων σε άλλους φορείς ή εντός της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός πληρωμών θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς απώλεια κρίσιμου προσωπικού.

3. Εκσυγχρονισμός μηχανισμού ανάκτησης παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διαδικασίες επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προιόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται η ψηφιακή κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και επικαιροποιούνται οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμψηφισμού, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο μοντέλο λειτουργίας της Αρχής. Οι πράξεις της ΑΑΔΕ αποτελούν πλέον εκτελεστούς τίτλους για την είσπραξη οφειλών προς τον Λογαριασμό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία του.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί εδώ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

