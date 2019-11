Ο Ενές Καντέρ πάει στην Ουάσινγκτον: «Ο Ερντογάν έχει φυλακίσει 17.000 αθώες γυναίκες και μωρά!»

Τον αγώνα του ενάντια στο καθεστώς Ερντογάν συνεχίζει ο τούρκος άσος του ΝΒΑ και των Μπόστον Σέλτικς, Ενές Καντέρ.

Παρά το προσωπικό κόστος και τις απειλές που δέχεται, ο Καντέρ δεν φαίνεται διατεθειμένος ούτε να κάνει υποχωρήσεις άλλα ούτε και εκπτώσεις στα πολιτικά του πιστεύω. Για τον 27χρονο αστέρα του μπάσκετ ο Ερντογάν «είναι ένας αδίστακτος δικτάτορας».

«Μου λένε να βουλώσω το στόμα μου, να βγάλω απλά τα λεφτά μου και να έχω μια ευτυχισμένη ζωή. Με ρωτάνε γιατί να μιλάω για αυτά τα θέματα. Οταν θίγεις αυτά τα προβλήματα, ποτέ δεν θα πάρεις μεγάλα συμβόλαια και σημαντικές συμφωνίες. Αυτό επηρεάζει εμένα και την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου απολύθηκε, η αδερφή μου δεν μπορεί να βρει δουλειά», τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο, ο Καντέρ πήγαινε στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον για να έχει σειρά συναντήσεων με γερουσιαστές, ως θύμα των διώξεων του «Σουλτάνου» κατά πολιτικών αντιπάλων.

As Turkish President Erdogan arrived in the United States for a White House meeting on Wednesday with President Trump, Senators Edward Markey and Ron Wyden held up NBA player Enes Kanter as a victim of the Turkish government’s targeting of political rivals https://t.co/AFcoF44sEl pic.twitter.com/zI74MaX8In

— Reuters (@Reuters) November 13, 2019