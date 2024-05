Ουκρανία: Μαζική πυραυλική επίθεση των Ρώσων σε ενεργειακές υποδομές

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη νέα «μαζική επίθεση» με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Ο εχθρός δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά του να στερήσει από τους Ουκρανούς το φως. Νέα μαζική επίθεση εναντίον της βιομηχανίας μας ενέργειας!», έγραψε στο Telegram ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουστσένκο.

A Fuel Depot in the Occupied Luhansk Region of Eastern Ukraine, which was reported to have been utilized by the Russian Armed Forces, was Destroyed earlier tonight by a Ukraine Missile Attack using several U.S-Provided MGM-140 Army Tactical Missile Systems (ATACMS). A Large Fire… pic.twitter.com/gFccRg9Smy

— OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2024