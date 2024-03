Κούβα: Σπάνιες διαδηλώσεις από γονείς που δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους

Η κουβανική κυβέρνηση κάλεσε τον αμερικανό πρεσβευτή στην Αβάνα Μπέντζαμιν Ζιφ, στο υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι διοργάνωσαν μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στην Σαντιάγο ντε Κούμπα, αργά την Κυριακή, και ήταν μία σπάνια δημόσια ένδειξη δυσαρέσκειας απέναντι στο καθεστώς, αλλά επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις και συνεχίστηκαν και την Δευτέρα, με πλήθος διαδηλωτών να προκαλούν ζημιές σε περιπολικά.

Οπως σημείωσε ο Guardian, συμμετείχαν γονείς που διαμαρτύρονταν ότι αγωνίζονται για να βρουν τροφή για τα παιδιά τους. Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «χωρίς ρεύμα και φαγητό, οι άνθρωποι θυμώνουν».

Οι διακοπές ρεύματος φτάνουν ακόμα και τις 18 ώρες την ημέρα, με αποτέλεσμα, καθώς ο καιρός είναι ζεστός, να είναι αδύνατο να διατηρήσουν τα λίγα τρόφιμα που έχουν τα νοικοκυριά.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε την Κυριακή, όταν μητέρες συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικό κτίριο φωνάζοντας ότι πεινάνε και ότι δεν μπορούν να βρουν φαγητό για τα παιδιά τους.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις σημειώθηκαν στο Ελ Κόμπρε και το Μπαγιάμο, ενώ λίγοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και στη Σάντα Μάρτα, κοντά στο παραλιακό θέρετρο Βαραδέρο, και στην πόλη Ματάνζας.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και την Δευτέρα, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία έγραψε: «Παροτρύνουμε την κουβανική κυβέρνηση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των διαδηλωτών και να καλύψει τις αληθινές ανάγκες του κουβανικού λαού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ήταν «παράλογος» ο ισχυρισμός ότι η Ουάσινγκτον κρύβεται πίσω από τις διαμαρτυρίες.

Anti-communist protests have started in Cuba.

Here we have a man screaming at police officers:

“What we need is FREEDOM. How long do we have to take this”?

Via @UHN_Plus #CubaPaLaCalle 🇨🇺 pic.twitter.com/xP3tdZA12a

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2024