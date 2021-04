Καραϊβική: Εξερράγη το ηφαίστειο Λα Σουφριέρ στον Αγιο Βικέντιο

Το ηφαίστειο Λα Σουφριέρ, στον Άγιο Βικέντιο, εξερράγη το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), καλύπτοντας με τέφρα τα γύρω χωριά, ανακοίνωσε το Σεισμικό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικών Ινδιών.

Ο Ραφλ Γκονσάβλες, πρωθυπουργός του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, αυτής της νησιωτικής χώρας της Καραϊβικής, κάλεσε όλους όσοι κατοικούν στις αποκαλούμενες «κόκκινες ζώνες», στα βορειοδυτικά και τα βορειοανατολικά του νησιού, να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, καθώς το ηφαίστειο είχε αρχίσει να εκλύει καπνούς και ατμούς.

Η τέφρα έφτασε τα 20.000 πόδια και κατευθύνθηκε ανατολικά προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν και για νέες εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ενώ ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η ορατότητα στην περιοχή.

Ενας κάτοικος, ο Ζεν Πάνετ, είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP ότι είδε «μία τεράστια μπάλα καπνού» και υπήρξε πανικός όταν οι κάτοικοι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή.

The #LaSoufriere #volcano on the Caribbean island of St Vincent erupted at about 1pm UTC today.

Here’s a view of the eruption from @NOAASatellites GOES-16 weather sat! pic.twitter.com/vCB5zgDWmA

— Simon Proud (@simon_sat) April 9, 2021