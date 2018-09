ΗΠΑ: Ο τυφώνας Φλόρενς υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3

Ο τυφώνας Φλόρενς υποβαθμίστηκε την Τετάρτη στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με τους ανέμους να εξασθενούν.

Update on Hurricane #Florence as it near the Carolina Coast through the end of the week. The @NHC_Atlantic warming of life-threatening winds, storm surge and flooding rains. @TNelsonWX has more: pic.twitter.com/SLWu4s9z3t

Όμως, παραμένει επικίνδυνος, ανακοίνωσε την ίδια ημέρα το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

As @RyanMaue says, weather is fluid and is best viewed in small time steps. This 6Z GFS gust simulation thru 5 days is reasonably close to NHC's forecast. You can really get an idea #Florence 's wind field & intensity, as well as the Friday stall and southwest move this weekend. pic.twitter.com/wigXz7L8K7

