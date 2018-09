Αδιέξοδο στη Σουηδία: Δεν διαφαίνεται λύση για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι ηγέτες των κομμάτων της κεντροδεξιάς Συμμαχίας της Σουηδίας κάλεσαν εκ νέου την Τετάρτη την κυβερνώσα κεντροαριστερή συμμαχία των Σοσιαλδημοκρατών να παραιτηθεί και να τους βοηθήσει στο σχηματισμό μιας βιώσιμης κυβέρνησης, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που προέκυψε από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής.

Ο πρωθυπουργός και ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Στέφαν Λεβέν, απέρριψε κατευθείαν το αίτημα αυτό.

Στις εκλογές της Κυριακής, το αντιμεταναστευτικό, ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών κατέγραψε άνοδο, με αποτέλεσμα τόσο η κεντροδεξιά Συμμαχία (τα κόμματα των Μετριοπαθών, των Φιλελευθέρων, του Κέντρου και των Χριστιανοδημοκρατών), όσο και ο κεντροαριστερός συνασπισμός (Σοσιαλδημοκράτες-Πράσινοι) να μην εμφανίζονται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο (349).

#val2018 #LastNightInSweden #Sweden #Sverige #fusk

Swedish elections r not secret.

Altho votes r placed in secret envelopes, people must choose their candidates from a bin out in open in view of family and gawkers.

Social pressure ensures only the PC party is chosen. pic.twitter.com/y6pCXZed3o

— Republicans Göteborg (@RepublicansG) September 11, 2018