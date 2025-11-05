Κοινή Διακήρυξη ΕΕ για τον ρόλο πολιτισμού και ΜΜΕ στη θωράκιση των δημοκρατιών

Την Κοινή Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον αναγκαίο ρόλο του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης ως θεματοφυλάκων των ευρωπαϊκών δημοκρατιών συνυπογράφουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η Διακήρυξη, την οποία επεξεργάστηκε η δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υιοθετήθηκε στις 4 Νοεμβρίου στην Κοπεγχάγη από το Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Για πρώτη φορά σε επίσημο κείμενο της Ενωσης, η προστασία και ανάδειξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς – υλικής, άυλης και ψηφιακής -αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.

Η Διακήρυξη τονίζει ότι ο κοινός πολιτιστικός πυρήνας αποτελεί θεμέλιο συνοχής για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και συνδέει τους πολίτες με την κοινή ιστορική τους διαδρομή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατίες από την παραπληροφόρηση, την ξένη επιρροή και τη στοχευμένη ψηφιακή χειραγώγηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική κληρονομιά και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες ανθεκτικότητας, λειτουργώντας ως αξιόπιστες πηγές γνώσης, ενημέρωσης και ιστορικής αυτογνωσίας.

Παράλληλα, η Διακήρυξη αναγνωρίζει τις νέες και συχνά αχαρτογράφητες προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγή και διάδοση πολιτιστικού και πληροφοριακού περιεχομένου. Η ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία διάκρισης ανάμεσα στο αυθεντικό και το τεχνητά παραγόμενο υλικό θέτει σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας, αυθεντικότητας, προέλευσης και λογοδοσίας.

Ως εκ τούτου, η προστασία της ακεραιότητας της πολιτιστικής έκφρασης, καθώς και των προσωπικών χαρακτηριστικών και δικαιωμάτων των πολιτών, θεωρείται θεμελιώδης προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης οι εταίροι υιοθέτησαν επτά θεμελιώδεις δεσμεύσεις έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και συγκεκριμένα:

• Τη διασφάλιση ελεύθερης και ανεξάρτητης πολιτιστικής ζωής.

• Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όφελος των σύγχρονων και των μελλοντικών γενεών.

• Τη διασφάλιση πρόσβασης σε αξιόπιστη πληροφόρηση απαλλαγμένη από ξένες επιρροές.

• Την πρόσβαση σε ελεύθερα, ανθεκτικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

• Τη δυνατότητα συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο και τις δημοκρατικές συζητήσεις.

• Την πρόσβαση -ιδιαίτερα των παιδιών- σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο, ελεύθερο και πολυποίκιλο.

• Την προστασία από ψηφιακές αναπαραγωγές προσωπικών χαρακτηριστικών χωρίς συναίνεση.

