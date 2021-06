Αν έψαχνε διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό ο Χάρης Θεοχάρης σε αυτές τις δύσκολες ώρες –μέχρι στιγμής, αυτό που έχει έρθει δεν είναι οι τουρίστες, αλλά η θαλάσσια βλέννα από τον Μαρμαρά– δεν μπορούσε να βρει καλύτερη (και φτηνότερη).

Ο Μάτζικ Τζόνσον, ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, παραθερίζει στην Κέρκυρα και το διαφημίζει μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα περάσει μέρες στη χώρα μας.

My first day in Greece! pic.twitter.com/Me1gM60Mur

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021